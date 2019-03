Nel segno, tanto per cambiare, di Lionel Messi. L'argentino veste ancora i panni del fuoriclasse e trascina il Barcellona alla vittoria per 2-0 nel derby contro l'Espanyol, aggiornando il personale libro dei record. Per la decima stagione di fila, infatti, la Pulce scollina quota 40 gol tra tutte le competizioni. Devastante. Nella sfida del Camp Nou, è sua la punizione che Victor Sanchez devia nella propria porta, così come il timbro mancino che chiude la gara nel finale. All'Espanyol non basta una partita di abnegazione difensiva per resistere alle folate blaugrana. In una Liga già chiusa, il Barcellona vince la sesta partita di fila e sale momentaneamente a +13 sull'Atletico Madrid. Senza rivali, come il suo numero 10.

La cronaca del match

Il Barcellona si presenta al Camp Nou con Coutinho nel tridente, mentre Rubi schiera un Espanyol arroccato in difesa. I blaugrana partono forte e spaventano subito Diego Lopez con Messi: l'argentino riceve in area, sterza eludendo tre avversari e calcia alto. Gli ospiti ci mettono generosità ma fanno una fatica enorme a farsi vedere dalle parti di Ter Stegen. Rakitic va vicino al vantaggio con una bordata di destro dal limite, poi è Diego Lopez a salvare la parità, superandosi sulla punizione (deviata) di Messi. L'argentino ci prova ancora, nel finale di tempo, ma il suo diagonale è impreciso.

Il Barcellona festeggia dopo il gol di Messi contro l'EspanyolGetty Images

Si riparte a ritmi non eccelsi, pur con lo stesso copione. L'Espanyol batte un colpo col sinistro di Melendo, ma per Ter Stegen è una formalità fermare il pallone. Valverde inserisce Malcom e il brasiliano va subito vicino al vantaggio, trovando la grande risposta di Diego Lopez. L'Espanyol arretra sempre più e al 71' capitola. Messi si guadagna una punizione dal limite e ovviamente la batte. La traiettoria è lenta, ma Victor Sanchez, appostato sulla linea, la devia nella propria porta eludendo il tentativo di Diego Lopez. Il Barcellona è in pieno controllo della gara e allo scadere chiude i conti. Messi avvia l'azione del contropiede blaugrana, Malcom rifinisce ancora per l'argentino che dal limite non sbaglia. Vola il Barcellona, tra gli applausi dei 92.795 spettatori del Camp Nou e le giocate del suo fenomeno.

La statistica

334 - Le partite vinte da Lionel Messi nella Liga. Raggiunto Iker Casillas al primo posto nella classifica all time.

Il migliore

Lionel MESSI - Nel primo tempo si accende a sprazzi, ma quando lo fa è sempre un piacere per gli occhi. Nella ripresa decide la gara, aggiornando per l'ennesima volta il libro dei record.

Il peggiore

Victor SANCHEZ - Gioca una partita di sacrificio e lotta in mezzo al campo, ma è due volte protagonista negativo nell'episodio che indirizza la gara. Prima stende Messi al limite dell'area, poi devia in maniera goffa la punizione dell'argentino, infilando la sua porta.

Il tabellino

Barcellona-Espanyol 2-0

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo (59’ Sergi Roberto), Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur (59’ Malcom); Messi, Luis Suárez, Coutinho (83’ Vidal). All. Valverde

Espanyol (5-4-1): Diego López; Rosales, Lluís López, Naldo, Hermoso, Pedrosa; Melendo (65’ Sergio Garcia), Víctor Sánchez (78’ Semedo), Marc Roca, Granero; Borja Iglesias (63’ Wu Lei). All. Rubi



Arbitro: Del Cerro

Marcatori: 71’ Sanchez (A), 89' Messi

Ammoniti: Sanchez, Granero, Rosales