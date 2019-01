Messi-Suarez: il Barcellona vince 2-1 contro il Getafe e vola a +5 in cima alla Liga

Non senza difficoltà, il Barcellona batte in trasferta 2-1 un volitivo Getafe e vola - con 40 punti - a +5 in cima alla Liga spagnola, approfittando dell'1-1 pomeridiano tra Siviglia e Atletico Madrid.

La cronaca della partita

Primo tempo divertente e ricco di occasioni da gol: al 9', gol annullato al Getafe. A Mata, per l'esattezza, che con una splendida volée su cross di Portillo dalla fascia sinistra, aveva trafitto ter Stegen. Nell'occasione, però, si registra la spinta di Angel su Lenglet. Il Barcellona prova a spegnere la veemenza dei padroni di casa e, sornione, passa in vantaggio al 20' con Messi, che si avventa su una palla vagante e approfitta di una tremenda incomprensione tra Djené, Cabrera e il portiere Soria insaccando a porta vuota senza problemi.

Il Getafe sembra capicollare al 26' con il rigore in movimento sciupato da Piqué dopo una straordinaria combinazione Messi-Arthur: Soria si esalta coi riflessi e respinge incredibilmente. Al 29' Luis Suarez sfiora il palo con un destro a giro e deviazione (non ravvisata dall'arbitro) di Cabrera: palla che sfiora il palo. L'uruguaiano, tuttavia, va a segno 10' più tardi: punizione dalla destra di Messi, palla disimpegnata in area e in aria dalla difesa di casa e destro al volo clamoroso di Suarez con palla imparabilmente scaraventata in fondo al sacco.

E' 0-2 ed il Getafe è anche sfortunato quando, al 42', Arambarri mette in mezzo un pallone che Arthur devia sul proprio palo rischiando l'autogol. La rete dei padroni di casa arriva proprio al 43': cross dalla sinistra di Cabrera, tocca al centro di Angel e deviazione a porta vuota di Jaime Mata. E' 1-2. Nella ripresa, il Getafe sfiora subito il 2-2: al 49', su retropassaggio di Lenglet, rinvio inguardabile di ter Stegen, palla recuperata da Foulquier e diagonale che sfiora il palo da parte di Angel. Al 60' sono ancora i padroni di casa a rendersi insidiosi con l'imperioso colpo di testa di Cabrera su cross dalla bandierina: ter Stegen, questa volta, è bravo a deviare sopra la traversa. Nel finale, Messi sfiora in almeno un paio di circostanze il gol del tris dovendo tuttavia fare i conti con un prodigioso Soria: finisce 1-2.

La statistica chiave

28 - i gol di Messi (16) sommati a quelli di Luis Suarez (12): un duetto devastante.

Il migliore

Luis SUAREZ (Barcellona): una prodezza, quel tiro al volo al 39', che vale il prezzo del biglietto e il raddoppio per il Barcellona. Gol del genere sono esclusivamente nelle corde dei fuoriclasse.

Il peggiore

Nemanja MAKSIMOVIC (Getafe): il centrocampista serbo del Getafe risulta eccessivamente falloso e impreciso nei ripiegamenti difensivi. Bocciato.

Il tabellino

GETAFE-BARCELLONA 1-2

Getafe (4-4-2): David Soria; Damian, Djené, Cabrera, Antunes; Portillo (84' Ibañez), Maksimovic, Arambarri, Foulquier (57' Molina); Mata, Angel (74' Saiz). All.: Bordalas.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal (70' Busquets), Rakitic, Arthur (88' Aleñá); Messi, Luis Suarez, Dembélé (84' Coutinho). All.: Valverde.

Arbitro: Guillermo Cuadra Fernandez di Madrid.

Gol: 20' Messi (B), 39' Luis Suarez (B), 43' Mata (G).

Note - Recupero 0+3. Ammoniti: Arthur, Jordi Alba, Foulquier, Damian, Vidal, Cabrera, Maksimovic.