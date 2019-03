La stagione non è ancora finita, anzi, entriamo proprio ora nel vivo dell’annata calcistica con la volata finale dei campionati e i quarti di Champions League. In casa PSG, però, si discute già della prossima stagione visto che il titolo è ad un passo e la Champions è già sfumata. Tutta ruota al duo Neymar-Mbappé, sempre al centro di trame di mercato. Neymar fa ancora gola al Real Madrid, è uno degli obiettivi di Florentino Perez anche se a Zidane non piace troppo il suo profilo.

Neymar verso il rinnovo di altri due anni

Il brasiliano, alla sua seconda stagione al PSG, dovrebbe firmare per altri due anni. L’ex Barcellona ha un contratto fino al 2022 e l’obiettivo è di prolungare fino al 2024, con un ritocchino dell’ingaggio. Intanto il padre, ad un sito brasiliano, conferma che Neymar è in trattativa.

" È molto probabile che resti. È al suo secondo anno di contratto, ne ha ancora tre, e ci stiamo già muovendo verso il rinnovo. Il suo nome è oggetto di speculazioni da quando aveva 17 anni, quando stava facendo il suo grande debutto professionale. È stato trasferito solo due volte, ma siamo stati oggetto di speculazioni per dieci anni. Sarebbe imperdonabile una sua partenza ora. [Il padre di Neymar a UOL] "

Ma Mbappé va verso il Real Madrid: 280 milioni sulla bilancia

Chi invece potrebbe partire è Kylian Mbappé, seguito anche lui dal Real Madrid. Il francese vuole vincere la Champions e puntare al Pallone d’oro e pensa ad un futuro lontano da Parigi, visto le difficoltà del PSG di crescere anche a livello europeo (solo una semifinale nelle ultime sette stagioni).

France Football e AS rilanciano queste voci, con il giornale francese che afferma come il Real sia pronto a spendere addirittura 280 milioni per arrivare al classe ’98. Mbappé era stato acquistato dal PSG per 135 milioni, e il club francese vuole ovviamente guadagnarci rispetto ad una sua eventuale cessione: ma basteranno 280 milioni per strappare via Mbappé dalla Ligue 1?