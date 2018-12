Piccini uomo partita per il Valencia, Ben Yedder salva il Siviglia a Leganés

Siviglia-Leganés 1-1

Il Siviglia prossimo avversario della Lazio in Europa League frena a Leganes e perde terreno nei piani alti della Liga, ma tutto sommato poteva andare peggio agli andalusi. Gli andalusi non vanno oltre il pareggio (1-1) nell'incontro valido per la 17esima giornata di Liga. Vantaggio dei padroni di casa siglato da Vesga al 5'. Gli ospiti restano in dieci al 46' per l'espulsione dell'ex Palermo Franco Vazquez, ma in pieno recupero Ben Yedder (14 reti in stagione per lui) trova il gol del pareggio al 91'. Polveri bagnate invece per l'ex milanista André Silva, che nel finale ha lasciato spazio a Nolito. Il Siviglia resta al terzo posto salendo a 32 punti, il Leganes raggiunge quota 19.

Ben Yedder EFE

Valencia-Huesca 2-1

Successo in extremis per il Valencia sull'Huesca che consente ai Che di rilanciarsi in classifica accorciando dalle posizione buone per una qualificazione nelle competizioni europee. I padroni di casa si sono imposti 2-1, con rete decisiva al 94', sui fanalini di coda della classifica. Dani Parejo sigla il vantaggio al 25', nella ripresa il pareggio degli ospiti con il rigore di Cucho (72'). In pieno recupero l'italiano e nazionale azzurro Cristiano Piccini regala i tre punti al Valencia, che sale così a 22 punti, con uno splendido sinistro di controbalzo che trafigge l'incolpevole Santamaria. Si tratta del primo gol con la maglia del Valencia per l'esterno destro ex Fiorentina e Livorno.