Piqué e il giovane Aleñá: il Barcellona vince 2-0 contro il Villarreal e avverte il Siviglia

Dal più esperto al ragazzino emerso dalla Masia: con queste due armi, il Barcellona, nonostante le tante assenze in formazioni, si riprende (almeno momentaneamente) la vetta della Liga spagnola. Un 2-0 al Camp Nou al Villarreal, sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere, grazie alle reti di Piqué ed Aleñá. Ora, la palla passa al Siviglia, impegnato in trasferta nel posticipo contro l'Alavés.

Gerard Pique of Barcelona celebratesGetty Images

La cronaca della partita

Inizio gara caratterizzato dai prodigi in dribbling di Dembélé, a cui fa seguito il solito mancino di Messi, pericoloso al 9' dal limite con Asenjo costretto a deviare in calcio d'angolo. Al 12', l'ex Borussia Dortmund ci prova con un destro da fuori area con palla alta. Ma, un paio di minuti dopo, è il Villarreal ad avere l'occasione più grossa: incomprensione a tre tra er Stegen, Piqué e Langlet, e inserimento di Gerard Moreno che colpisce in pieno il palo. Al 18',torna a farsi vivo il Barça: bella sponda di Messi per Rakitic, il cui tiro dritto per dritto dai 20 metri sfiora l'esterno della rete. La gara è aperta e si sblocca 36': angolo di Dembélé, che riesce a mettere a centro area al secondo tentativo. Qui trova l'incornata di Piqué, che porta in vantaggio il Barcellona. E' 1-0. Nella ripresa, ci provano Vidal e ancora Dembélé ma è il giovane Carles Aleñá a siglare il gol del raddoppio, il suo primo con la maglia del Barça nel calcio dei grandi, battendo Asenjo con il classico scavetto su perfetta verticalizzazione di Messi. Finisce 2-0, Barcellona che sale temporaneamente in testa a quota 28.

Barcelona Villarreal, il gol di Carles AleñáGetty Images

La statistica chiave

Primo gol in... prima squadra, del centrocampista classe 1998 Carles Aleñá, proveniente direttamente dalla Masia balugrana.

Il tweet

Il migliore

Lionel MESSI (Barcellona): il filtrante a favore di Aleñá è sublime. Uno di quei gesti che, come si dice, "vale il prezzo del biglietto".

Il peggiore

Pablo FORNALS (Villarreal): si becca spesso con Busquets (rimediandone poi un'ammonizione) e conclude poco, là davanti.

Il tabellino

BARCELLONA-VILLARREAL 2-0

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Nélson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Vidal (71' Aleñá); Dembélé, Messi, Coutinho (80' Malcom). All.: Valverde.

Villarreal (3-4-3): Asenjo; Mario, Alvaro, Víctor Ruiz, Pedraza; Samu Chukwueze, Cáseres, Trigueros (67' Bacca), Cazorla (88' Dani Raba); Fornals, Gerard Moreno (79' Toko Ekambi). All.: Calleja.

Arbitro: José Luis Munuera Montero di Jaén.

Gol: 36' Piqué (B), 87' Aleñá (B).

Note - Recupero 0+4. Ammoniti: Victor Ruiz, Lenglet, Alvaro, Jordi Alba, Fornals, Pedraza.