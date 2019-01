Real Madrid a pezzi, la Real Sociedad fa festa al Bernabeu: Blancos battuti 2-0

Sesta sconfitta stagionale in Liga per il Real Madrid che, privo degli infortunati Bale e Asensio, perde 2-0 al Bernabeu contro la Real Sociedad. Le reti della formazione basca portano le firme di Willian José, a segno al 3' su rigore, e di Ruben Pardo che chiude la partita all'83'. I Blancos di Solari hanno giocato l'ultima mezz'ora in dieci uomini per l'espulsione di Lucas Vazquez al 61'.

Willian JoséGetty Images

La cronaca

Passano meno di 2 minuti e al Bernabeu ecco il primo colpo di scena: Merino entra in area dalla destra e viene agganciato da Casemiro, nettamente in ritardo. Rigore netto che Willian José trasforma con un destro potente e centrale che si insacca sotto la traversa. Avvio shock per il Real Madrid che però non si scompone e reagisce. Al 10' Benzema, servito da un vivace Vinicius, spara col sinistro da due passi e sfiora il palo. Cinque minuti dopo il francese serve in profondità il brasiliano che calcia col sinistro: Rulli devia a mano aperta, poi Aihen Munoz spazza anticipando l'accorrente Lucas Vazquez. Fioccano le occasioni per i Blancos: al 22' destro di Modric dal limite, Rulli dice no al Pallone d'Oro in carica con un grande intervento in tuffo. Real Sociedad schiacciato: al 35' Sergio Ramos cade in area dopo un contatto con Illarramendi e chiede il rigore, Munuera Montero lascia correre. Prima del riposo anche la sfortuna si mette sulla strada del Real: tiro-cross dalla destra di Lucas Vazquez, Rulli è scavalcato ma il pallone si stampa sul palo.

Sergio Ramos in Real Madrid-Real Sociedad - Liga 2018-19Getty Images

L'avvio di ripresa è un concentrato di emozioni da una parte e dall'altra. Al 48' il Real si procura una tripla occasione da gol in mischia sugli sviluppi di un corner con Vinicius e Varane, Rulli si salva come può. Al 51' il portiere argentino è fuori causa quando Vinicius lo scavalca con un delizioso pallonetto dal limite: palla fuori di un niente. Real Sociedad sempre pericolosa quando riparte e al 61' Lucas Vazquez combina il patatrac: già ammonito, stende da dietro Merino a metà campo e rimedia il secondo cartellino giallo lasciando i suoi in dieci per l'ultima mezz'ora. Episodio molto dubbio al 65': Vinicius anticipa Rulli, poi cade sul contatto. Il direttore di gara lascia correre, il Var non interviene e il rigore non viene concesso. Un minuto dopo ancora Rulli sugli scudi con un doppio intervento su Vinicius e Sergio Ramos: il secondo è miracoloso. E all'83', col Real sbilanciato, i baschi raddoppiano: assist di Willian José e incornata vincente del neo entrato Ruben Pardo che trafiffe Courtois da due passi. La Real Sociedad si divora il 3-0 al 93' ancora con Willian José. Finisce dopo 3 minuti di recupero e la squadra di Solari esce dal campo tra i fischi.

Il tabellino

Real Madrid-Real Sociedad 0-2

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo (77' Reguilon); Kroos (80' Ceballos), Casemiro (57' Isco), Modric; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius. All.: Solari.

Real Sociedad (4-3-3): Rulli; Elustondo (69' Zaldua), Llorente, Hector Moreno, Aihen Munoz (84' Zubeldia); Merino (73' Ruben Pardo), Illarramendi, Zurutuza; Januzaj, Willian José, Oyarzabal. All.: Alguacil.

Arbitro: José Luis Munuera Montero di Jaen.

Reti: 3' rig. Willian José (RS), 83' Ruben Pardo (RS).

Note - Recupero 1'+3'. Ammoniti Marcelo, Modric, Isco (RM), Willian José (RS). Espulso Lucas Vazquez (RM) al 61'.

A breve il report completo.