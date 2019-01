Real Madrid senza pace: lesione all'adduttore per Kroos

Non c'è pace per il Real Madrid. Reduce dal ko interno con il Real Sociedad e alle prese con una situazione delicata all'interno dello spogliatoio, arriva un'altra brutta notizia per Santiago Solari. Il tecnico argentino dovrà, infatti, rinunciare a Toni Kroos, che ha riportato una lesione di secondo grado all'adduttore della coscia sinistra.

La Casa Blanca non ha annunciato i tempi di recupero, ma secondo quanto riporta 'As' il centrocampista tedesco dovrà star fuori dalle due alle tre settimane. Kroos salterà quindi come minimo il doppio confronto in Coppa del Re con il Leganes e le sfide in campionato contro il Betis e il Siviglia.