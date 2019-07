Real Madrid, si ferma anche Courtois: per il portiere belga un mese di stop

In casa Real Madrid si ferma anche Thibaut Courtois. Gli accertamenti cui è stato sottoposto il portiere hanno rilevato una distorsione di secondo grado alla caviglia sinistra. Il nazionale belga non prenderà parte con la squadra all'Audi Cup a Monaco di Baviera. L'infortunio, secondo i media spagnoli, dovrebbe tenerlo ai box per circa un mese: Courtois salterebbe così la prima in Liga, contro il Celta Vigo, il 17 agosto. Il Real deve fare già i conti con gli infortuni di Brahim, Mendy, Asensio e Jovic.