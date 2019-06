Sergio Ramos, nozze da rockstar: tutte le indiscrezioni sul matrimonio con Pilar Rubio

Dopo aver giurato amore eterno al Real Madrid, Sergio Ramos è pronto a dire di sì anche a Pilar Rubio, sua compagna da oltre sei anni e mamma dei suoi tre maschietti: Sergio Jr, Marco e l'ultimo arrivato Alejandro. I due si sposeranno il prossimo 15 giugno nella Cattedrale di Siviglia alle cinque del pomeriggio. Fin qui nulla di strano, se non fosse che i futuri sposi abbiano disposto alcune regole inderogabili a cui i 400 invitati dovranno assolutamente attenersi.

Tra tutti i presenti - come rivela il tabloid spagnolo AS - non ci saranno minorenni, ad eccezione dei figli del calciatore. Sarà assolutamente vietato introdurre gli smartphone al ricevimento, che verranno depositati in un'apposita borsa prima di recarsi al luogo dell'evento, il tutto per evitare possibili fughe di notizie o testimonianze "social" legate allo svolgimento della festa. Oltre a queste inusuali, e per certi versi dispotiche, restrizioni ci sono delle indicazioni decisamente ammirevoli per i futuri sposi. Gli invitati, infatti, non dovranno lanciarsi alla disperata corsa del regalo migliore: l'unico gesto richiesto è una donazione all'UNICEF, organizzazione di cui il difensore dei blancos è testimonial.

Sergio Ramos testimonial UnicefGetty Images

Ci sarà anche una sorpresa gradita per tutti i presenti: l'intrattenimento musicale sarà affidato a dei mostri sacri del rock come gli AC/DC che, secondo le indiscrezioni, percepiranno un cachet di un milione di euro. Durante la celebrazione nella Cattedrale andalusa, invece, canterà la solista spagnola Niña Pastori.