Simeone e i tifosi non si arrendono a perdere Godin: "Non mi immagino un Atletico senza Diego"

I tifosi dell’Atletico Madrid non si arrendono all’idea di perdere il loro totem difensivo e simbolo Diego Godin. In scadenza di contratto a giugno e in predicato di arrivare a costo zero la prossima estate all’Inter, il 33enne centrale uruguagio è stato al centro di una manifestazione di protesta nei confronti della dirigenza a cui chiedono il rinnovo in bianco del centrale che contro il Levante ha raggiunto quota 371 presenze con la maglia dei Colchoneros.

"Godin è uno di noi", questo il coro ripetuto dai tifosi colchoneros sia fuori che dentro il Wanda Metropolitano. Il club spagnolo ha proposto a Godin un contratto di un anno con opzione per il secondo e non intende cambiare la propria politica per i giocatori oltre i 30 anni. Al netto dei discorsi dell’età però Godin non è un giocatore qualunque, ma l’idolo del pubblico Colchoneros e il simbolo dei recenti trionfi targati Cholo Simeone.

Simeone: "Mi immagino un Atletico con Godin"

Anche Diego Pablo Simeone, nella conferenza post gara dopo il successo di misura contro il Levante, ha parlato di Godin auspicando un riavvicinamento della situazione...

" Mi immagino un Atletico con Godin perché è nostro e spero che continui a giocare allo stesso livello che sta dimostrando ora. Nelle ultime tre partite è stato fantastico e abbiamo bisogno di lui in questo modo perché è il nostro capitano. "