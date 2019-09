Lewandowski al Bayern Monaco, Messi al Barça, Mbappè al Psg, Aguero al City e... Benzema al Real Madrid. Se a queste cinque regine europee serve un gol sanno a chi rivolgersi. I numeri del 2019 parlano chiaro: sono 20 i sigilli dall'inizio dell'anno a firma del francese. E la serata del Sánchez Pizjuán non fa eccezione. A maggior ragione se bisogna sfatare un tabù che recita 4 sconfitte nelle ultime 4 trasferte dei Galacticos in Andalusia.

La banda di Zidane torna a Madrid con il bottino pieno dopo lo scontro con l’ex Lopetegui e scaccia le polemiche sollevate da stampa e tifosi dopo la debacle contro il Psg arrivata in Champions League in settimana. Lo fa dopo una partita di sacrificio e di grande intensità decisa come al solito da Karim The Dream Benzema, autentico talismano che raggiunge quota 5 reti in 5 presenze in Liga e regala ai Galacticos il primo posto in classifica condiviso con l’Athletic Bilbao, scavalcando l’Atletico e tenendo il Barcellona a quattro lunghezze. Il modo migliore per avvicinarsi al derby di sabato prossimo, Osasuna permettendo.

Il tabellino

SIVIGLIA-REAL MADRID 0-1 (primo tempo 0-0)

Siviglia (4-3-2-1): Vaclík; Navas, Diego Carlos, Carriço (dall’81’ Nolito), Reguilón; Fernando, Jordán (dal 69’ Hernandez); Banega, Vázquez (dal 51’ O. Torres), Ocampos; De Jong. All. Lopetegui

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; James (dal 76’ Valverde), Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Hazard (dall’89’ Vazquez). All. Zidane



Arbitro: J. Munuera (Spagna)

Gol: 64’ Benzema



Assist: Carvajal



Ammoniti: Carvajal, Banega, Jordan, S. Ramos

Note: Recupero: 1’ p.t., 4’ s.t.

Hazard alla prima da titolare con il Real Madrid in LigaGetty Images

La cronaca in 3 momenti chiave

34’ OCCASIONE PER HAZARD - Errore di Fernando che perde palla sulla trequarti, Benzema gli scippa il pallone e ispira l'ex Blues. Eden si defila un po' sulla sinistra e calcia forte, lucido Vaclík che devia in angolo

64’ VANTAGGIO DEL REAL MADRID - Grande giocata sull'asse di destra tra Carvajal e Bale, lo spagnolo va sul fondo e la mette dentro: nell'area piccola c'è Benzema che con un'incornata intelligente prende in controtempo Vaclík

87’ GOL ANNULLATO AL SIVIGLIA - Nolito trova un gran spunto sull'out di sinistra e crossa in mezzo, il Chicharito devia in porta, beffando Courtois. Ma la posizione del messicano è oltre la linea difensiva del Real

Il migliore della partita

Benzema. A Zidane basta il nono gol di testa del francese nel 2019 (nessuno come lui nella specialità) per mettere la freccia in campionato. Devastante

Il peggiore della partita

James Rodriguez . Prestazione sottotono per l'oggetto del desiderio estivo del Napoli di De Laurentiis. La sensazione è che il suo ritardo sia principalmente di natura atletica.

Il momento social del match

Sergio Ramos e Casemiro: insieme un paio di partite con i Blancos...