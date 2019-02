Tripletta di Messi e il Barcellona vola a +10: 4-2 in rimonta al Siviglia

L'Atletico Madrid ci ha sperato, e ci ha sperato pure il Real Madrid. Ma la realtà dice che solo il Barcellona può perdere la Liga. I catalani espugnano pure il Sanchez Pizjuan, dove quest'anno avevano già perso in Copa del Rey, e con un 4-2 dal peso specifico enorme si portano momentaneamente a +10 sui Colchoneros secondi, in campo domani contro il Villarreal. Quasi un'ipoteca sulla conquista del campionato. Protagonista, come al solito, Lionel Messi: tre gol e un assist per Suarez. Il Siviglia si illude passando in vantaggio per due volte grazie a Navas e a Mercado, ma nella ripresa paga un evidente calo fisico e mentale, oltre ai cambi offensivi operati da Valverde. Al quarto posto e in piena zona Champions League, davanti agli uomini di Machin, c'è ora il Getafe.

La cronaca della partita

Il Siviglia inizia meglio, si fa vedere con maggior pericolosità e al 22' passa in vantaggio: contropiede perfetto di Ben Yedder che tocca al libero Jesus Navas, il cui diagonale è vincente. Ci vuole un super Messi per riportare immediatamente in partita il Barcellona: spettacolare la girata al volo su cross di Rakitic che, al 26', vale l'1-1. Dopo un paio di piccoli brividi per parte, quando il tempo pare avviato a concludersi sulla parità, a 3 minuti dall'intervallo spunta a sorpresa Mercado: Sarabia centra dal fondo per il rimorchio dell'argentino, che col destro è precisissimo. Ter Stegen battuto ed è il 2-1.

Sevilla-BarcelonaGetty Images

Nell'intervallo Valverde inserisce Sergi Roberto e Dembélé, disegnando il Barcellona con una sorta di 4-2-4. E la mossa paga, perché gli azulgrana iniziano ad assediare un Siviglia alle corde. Il pareggio arriva al 67': Vaclik sbaglia il rinvio, Dembélé tocca per Messi che fa partire un destro liftato sotto l'incrocio. Gli andalusi non reagiscono e i catalani vanno per la vittoria, spinti sempre dalla Pulga. Sempre lui sfiora la tripletta in un paio di occasioni e sempre lui la trova a 5 minuti dalla fine: lob morbidissimo davanti a Vaclik e 2-3. C'è spazio per un'altra magia di Messi, che nel recupero trova Suarez: pallonetto su Vaclik e 2-4 finale.

La statistica chiave

Lionel Messi mostruoso: è già arrivato a 25 gol in 23 giornate di campionato. Più di una rete a partita.

Il migliore in campo

Messi. Fa tutto lui. La sua tripletta, in pratica, consente al Barcellona di ipotecare la Liga. E nel conto c'è anche l'assist per il poker di Suarez. Devastante.

Il peggiore in campo

Vazquez. Pessimo impatto sulla partita. Gioca una quarantina di minuti, ma sbaglia praticamente tutto quel che tenta. Prosegue il momento complicato dopo l'espulsione in coppa.

La dichiarazione

Messi: "Mezza Liga nelle nostre mani? No, non possiamo ancora dirlo. Manca tantissimo alla fine. Sarà sempre più dura da qui alla fine e per questo si tratta di un grandissimo trionfo".

Il tabellino

Siviglia (3-5-2): Vaclik; Mercado (51' Vazquez), Kjaer, Sergi Gomez; Jesus Navas, Rog (62' Roque Mesa), Banega, Sarabia, Wöber (58' Amadou); Promes, Ben Yedder. All. Machin

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo (46' Sergi Roberto), Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Vidal (46' Dembélé), Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Coutinho (79' Aleñá). All. Valverde

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz

Gol: 22' Navas (S), 26' Messi (B), 42' Mercado (S), 67' Messi (B), 85' Messi (B), 93' Suarez (B)

Ammoniti: Piqué, Rog, Wöber, Vazquez, Kjaer, Sarabia, Roque Mesa

Note: -