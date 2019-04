Tripletta principesca di Benzema, il Real torna a -4 dall’Atletico: Athletic ko 3-0

È stato Karim "The Dream” Benzema l’assoluto mattatore del viejo clasico” tra Real Madrid e Athletic Bilbao nella cornice del Santiago Bernabeu: con la tripletta d’autore del numero 9 i Merengues ritornano a quattro attaccature di distanza dall’Atletico Madrid di Simeone tenendo vita la lotta per il primato cittadino. Sì perché al Barça restano ormai solamente 6 punticini da conquistare la certezza del 26esimo titolo di Spagna. Al netto di una stagione ormai archiviata la ricostruzione del Real sotto l’egida del cavallo di ritorno Zidane prosegue sotto buone stelle: il futuro incute meno timore, scommettiamo che l’anno prossimo la Casa Blanca tornerà a essere protagonista?

La cronaca della partita

Il primo è una battaglia vera: scarseggiano le occasioni da rete, ma l'intesità è altissima, tanto che il direttore di gara Mario Melero Lopez ha un bel daffare per tenere a bada la foga dei calciatori ospiti (e ricorre con frequenza ingiustificata al cartellino giallo). Si va negli spogliatoi sullo 0-0 e senza sostanziali squilli.

Nella ripresa va in scena il Benzema-show: prima capocciata su cross di Asensio dalla sinistra, seconda su corner arrotato di Modric e uscita a farfalle di Herrerin, terza firma e pallone portato a casa con vellutato pallonetto su assistenza del subentrato Bale. Game, set and match! Nel finale il talentino di Malaga Brahim Diaz sfiora il gol ma Herrerin stavolta fa buona guardia; buona la prova del centrale del Madrid Vallejo, capitano dell'Under 21 spagnola.

La statistica chiave

322 - 222 gol + 100 assist con la maglia del Real Madrid: Benzema ha partecipato attivamente a 322 gol: e c’è ancora chi lo critica. Pazzesco.

Il tweet

Il migliore

Karim Benzema – Decimo e undicesimo gol di testa in stagione (un record nei top 5 campionati) e firma in pallonetto per il trascinatore assoluto dei Merengues in questo scorcio di stagione. Non avrà l’istinto del cannibale CR7 ma il suo apporto lui lo ha fornito eccome quest’anno con 21 gol al momento in Liga (30 in stagione): centravanti totale.

Il peggiore

Iago Herrerin – Senza senso l’uscita che consente a Benzema di autografare la doppietta, non il massimo nemmeno quella che dà il la al lob del francese. Disastro.

Il tabellino

Real Madrid (4-3-3): Navas, Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos (70’ Isco), Lucas (70’ Bale), Asensio (84’ Diaz), Benzema

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Herrerín; Lekue, Martínez, Yeray, Berchiche; San José, Beñat; Muniain, García (76' Aduriz), Córdoba (76’ Lopez); Williams

Gol: 47’, 76', 90' Benzema

Note-Ammoniti: Kroos, Navas; Berchiche, Garcia, Cordoba