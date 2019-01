Ufficiale, Frenkie De Jong giocherà al Barcellona: all'Ajax 75 milioni di euro più 11 di bonus

La notizia era nell'aria, ma ora c'è l'ufficialità: Frenkie De Jong vestirà la maglia del Barcellona nel 2019/2020. La società blaugrana e l'Ajax hanno trovato l'accordo per il trasferimento del talentuoso centrocampista olandese per la cifra di 75 milioni di euro, più 11 milioni legati al raggiungimento di determinati obiettivi. A vuoto, dunque, i tentativi disperati di PSG e Manchester City di inserirsi nella trattativa per il 21enne di Arkel.

De Jong vestirà blaugrana dal primo luglio 2019 e ha firmato un contratto di cinque stagioni, fino al 2023/24. Il giocatore è cresciuto nel Willem II ed è entrato nelle giovanili dell'Ajax nella stagione 2015/16, facendo il suo esordio in prima squadra nell'annata successiva. Il suo trasferimento diventa la cessione più remunerativa della storia dell'Ajax, polverizzando il primato precedente di Davinson Sanchez del 2017: il colombiano aveva lasciato i Lancieri per il Tottenham per 40 milioni di euro.