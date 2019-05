Dopo la concente delusione di Liverpool, il Barcellona prova di nuovo a sorridere con un successo per 2-0 sul Getafe che, al contrario, si complica la vita per il 4° posto vista la vittoria per 3 a 1 del Valencia (ora a 58 punti come i madrileni e in vantaggio negli scontri diretti) sull'Alavés. Decidono la contesa del Camp Nou un gol di Vidal e un'autorete di Arambarri.

Barcelona's Brazilian midfielder Philippe Coutinho challenges Getafe's Togolese defender Djene Dakonam (R) during the Spanish League football match between Barcelona and Getafe at the Camp Nou Stadium in Barcelona on May 12, 2019.Getty Images

La cronaca della partita

Partenza a ritmi blandi. Ottimo per il Getafe, che al 12' sfiora il vantaggio: dalla sinistra Angel pesca Jorge Molina tutto solo davanti a Cillesen. La sua conclusione, tuttavia, termina incredibilmente alta. Al 26', quindi, ospiti in vantaggio: Foulquier manda in porta Jorge Molina, che questa volta insacca. Ma è fuorigioco. Il Barcellona sembra ancora parecchio scosso dalla disfatta di Liverpool ma, al 39', si porta in vantaggio: punizione scodellata da Messi dalla destra, spizzata di Piqué respinta da Soria e tap in vincente del ben appostato Vidal. E' 1-0.

Barcelona's Chilean midfielder Arturo Vidal celebrates after scoring a goal during the Spanish League football match between Barcelona and Getafe at the Camp Nou Stadium in Barcelona on May 12, 2019.Getty Images

Nella ripresa, i blaugrana sfiorano continuamente la rete del raddoppio nonostante sia il Getafe ad avere più bsogno di punti. Così, dopo almeno quattro interventi miracolosi di Soria, gli ospiti colpiscono un clamoroso palo col solito Jorge Molina, che di testa corregge un'altra deviazione aerea, quella del neoentrato Hgo Duro su cross dalla destra dell'ottimo D. Suarez. E' l'88'. Un minuto dopo, arriva il raddoppio blaugrana: al termine di un'azione elaborata, Sergi Roberto chiude in area il triangolo con Messi, anticipato dalla doppia scivolata Djene-Arambarri. E' di quest'ultimo il tocco che supera Soria. Finisce 2-0. In zona Champions, tutto si deciderà negli ultimi 90' della Liga, in cui il Getafe ospiterà il Villarreal e il Valencia sarà impegnato a Valladolid.

La statistica chiave

58 - sono i punti di Valencia e Getafe, appaiate al 4° posto. Sarà però il Valencia, in caso di arrivo a pari punti, ad avere la meglio per il vantaggio maturato negli scontri diretti.

Il tweet

Il migliore

Arturo VIDAL (Barcellona): quantità e qualità al servizio della metà campo blaugrana. Non si risparmia mai e non è una novità: è lui a sbloccare il match con il tap in giusto al minuto 39.

Il peggiore

Mathias OLIVERA (Getafe): qualche difficoltà di troppo, lungo il suo presidio mancino, nel contenere Malcom e Sergi Roberto.

Barcellona-Getafe, Liga 2018-2019: Malcom (Barcellona) contrastato da Mathias Olivera (Getafe) (Getty Images)Getty Images

Ernesto VALVERDE (tecnico del Barcellona): "Ovviamente sapevamo che i nostri tifosi erano arrabbiati con noi per quanto successo a Liverpool. Potevamo solamente rispondere con una vittoria e così è stato".

Il tabellino

BARCELLONA-GETAFE 2-0

Barcellona (4-3-3): Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic (62' Aleñá), Busquets, Vidal; Malcom (78' Semedo), Messi, Coutnho (68' Ruiz). All.: Valverde.

Getafe (4-4-2): Soria; D. Suarez, Djene, Cabrera, Olivera; Foulquier (75' Saiz), Maksimovic, Arambarri, Shibasaki (46' Portillo); Jorge Molina, Angel (86' Duro). All.: Bordalas.

Arbitro: Gonzalez Gonzalez di Ponferrada.

Gol: 39' Vidal (B), 89' aut. Arambarri (B).

Note - Recupero 1+4. Ammoniti: Foulquier, Olivera, Vidal, Djene.