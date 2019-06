Xabi Alonso torna alla Real Sociedad: allenerà la squadra B

Xabi Alonso torna a casa! L'ex centrocampista, campione del mondo con la Spagna nel 2010, farà il suo debutto come allenatore di una squadra professionista prendendo le redini della squadra B della Real Sociedad, militante in terza divisione. Per Xabi è un ritorno alle origini dopo 15 anni nel club in cui si è formato e di cui ha vestito la maglia dal 1999 al 2004 prima di passare al Liverpool.

Lo ha annunciato il club di San Sebastian con un comunicato ufficiale.

" La Real Sociedad ha raggiunto un accordo con Xabi Alonso per guidare la squadra riserve nelle prossime due stagioni "

Xabi Alonso, classe 1981 e originario di Tolosa, nei Paesi Baschi, in carriera ha giocato con Real Sociedad appunto, col Liverpool, col Real Madrid e ha chiuso la carriera nel Bayern Monaco nell'estate 2017. L'1 giugno 2018 prende la qualifica di allenatore UEFA insieme ai connazionali Raul, Xavi, Victor Valdes e Joan Capdevil, e poco tempo dopo entra nello staff del Real Madrid con il ruolo di allenatore della selezione "Infantil A". Dopo una sola stagione come tecnico delle giovanili, ecco l'occasioni per condurre la squadra riserve della Real Sociedad con la quale si è legato per i prossimi 2 anni.