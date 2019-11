a breve il servizio completo...

Il tabellino

ALAVES-REAL MADRID 1-2 (primo tempo 0-0)

ALAVES (4-4-2): Pacheco; Martin, Laguardia, Navarro, Duarte; Vidal, Pina (dal 76’ Pons), Wakaso (dall’82’ Garcia), Rioja (dal 60’ Burke); Lucas, Joselu. All. Garitano

REAL MADRID (4-3-3): Areola; Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Marcelo; Modric (dall’80’ Valverde), Casemiro, Kroos; Isco (dall’89’ Mendy); Benzema, Bale (dal 67’ Rodrygo). All. Zidane

Arbitro: G. Cuadra

Gol: 52’ S. Ramos, 63’ Lucas Perez (R), 70’ Carvajal

Assist: Kroos

Ammoniti: Vidal, Pina, Lucas, Duarte (A), Modric, S. Ramos, Militao (R)



La cronaca in 5 momenti chiave

L'esultanza di Sergio Ramos sull'1-0 Real contro l'AlavesGetty Images

9’ PALO DEL REAL MADRID - Bella azione sull'asse Isco-Bale: lo spagnolo fa partire un cross dalla sinistra, il gallese taglia bene e colpisce il pallone di testa: la deviazione aerea non potente, ma precisa viene sporcata da Ximo Navarro e si stampa sul legno alla destra di Pacheco

17’ OCCASIONE PER IL REAL MADRID - Modric inventa per Carvajal che di prima intenzione mette dentro. Isco prova il piazzato ma la palla finisce sopra la traversa. Si dispera Zidane in panchina

52’ VANTAGGIO DEL REAL - Kroos pennella una punizione dalla trequarti sulla testa di Sergio Ramos che devia il pallone sul secondo palo, questa volta non può nulla Pacheco. Sesto gol in stagione per Ramos: numeri da bomber per il difensore andaluso

63’ PAREGGIO DELL’ALAVES - Sergio Ramos strattona e atterra in area Joselu usando un braccio. Per l'arbitro non ci sono dubbi: è rigore. Dal dischetto si presenta Lucas Perez che spiazza Areola. Ottavo gol in campionato per l'ex Arsenal e West Ham

70’ RADDOPPIO DEL REAL CON CARVAJAL - Di nuovo in vantaggio i Blancos al termine di un'azione piuttosto confusa: cross di Modric e colpo di testa di Isco che viene neutralizzato da Pachaco. Il pallone però rimane nell'area piccola ed è facile presa dell'ex Leverkusen che deve solo appoggiare in porta