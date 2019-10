Il solito Atletico Madrid, solido e spietato sotto porta, batte 2-0 l'Athletic e aggancia momentaneamente al comando della classifica il Barcellona che ha comunque una partita in meno non avendo giocato il Clasico con il Real Madrid in programma proprio in questa giornata di Liga. La squadra di Simeone parte malissimo, ma ha il merito e la fortuna di sbloccare il risultato alla prima occasione con Saul poco prima della mezz'ora. Nella riprea arriva il raddoppio firmato da Morata, mentre l'Athletic si spegne e non riesce a tirare nemmeno una volta nello specchio della porta difeso da Oblak.

Il tabellino

Atletico Madrid-Athletic 2-0

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Renan Lodi; Koke, Thomas, Saul, Lemar (77' Vitolo); Correa (66' Herrera), Morata (67' Diego Costa). All.: Simeone.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Capa (79' De Marcos), Unai Nunez, Inigo Martinez, Yuri; Daniel Garcia, Unai Lopez; Muniain, Raul Garcia, Cordoba (56' Ibai Gomez); Inaki Williams (67' Aduriz). All.: Garitano.

Arbitro: Alejandro Hernandez Hernandez di Lanzarote.

Gol: 28' Saul (AM), 64' Morata (AM).

Assist: Correa (AM, 1-0), Correa (AM, 2-0).

Ammoniti: Saul, Correa (AM), Raul Garcia, Unai Simon (AT).

Note - Recupero 0'+2'.

La cronaca in 8 momenti chiave

2' OBLAK MIRACOLOSO! Sugli sviluppi del corner Inigo Martinez colpisce di testa e mira l'incrocio dei pali, il portiere dell'Atletico vola e con la mano destra riesce a deviare ancora in calcio d'angolo. Parata fantastica!

28' GOL DELL'ATLETICO MADRID! SAUL! Numero di Correa che entra in area e danza sul pallone, salta Unai Nunez e tocca per Saul: sinistro di prima intenzione non irresistibile, Unai Simon non trattiene e la palla si insacca alle sue spalle.

32' SILURO DI RAUL GARCIA! Destro improvviso dal vertice destro dell'area di rigore: Oblak vola ancora e alza in corner con la punta delle dita. Secondo intervento determinante del portiere dei Colchoneros.

36' CORREA A UN PASSO DAL 2-0! Rimessa laterale di Trippier a cercare Correa, che si libera della marcatura di Unai Nunez e prova a sorprendere Unai Simon con un pallonetto di destro. Palla che finisce di poco alta sopra la traversa.

40' ATHLETIC PERICOLOSO! Inaki Williams dalla destra mette un pallone basso sul quale si avventa Raul Garcia: destro potente diretto nello specchio, provvidenziale l'intervento di Trippier che riesce a mettere in corner con il petto.

63' MUNIAIN A UN PASSO DAL GOL! Cross di Ibai Gomez dalla destra a centro area per la torre di Inaki Williams, sul secondo palo c'è Muniain che calcia con una mezza rovesciata di destro spedendo il pallone sull'esterno della rete.

64' 2-0 ATLETICO! MORATA! Azione manovrata dei Colchoneros con Correa che, tutto solo in area decentrato sulla destra, mette in mezzo un pallone forte e teso che Morata spinge in fondo al sacco con il destro a porta vuota.

92' SAUL A UN PASSO DAL 3-0! Punizione dalla destra di Trippier e gran colpo di testa del centrocampista che sfiora il palo alla destra di Unai Simon.

L'esultanza di Morata e Saul - Atletico Madrid-Athletic Liga 2019-20Getty Images

Il migliore

Jan OBLAK - Il portiere si conferma il leader silenzioso dell'Atletico Madrid. La sua parata dopo meno di 2 minuti su un'incornata di Inigo Martinez è un gesto tecnico ai confini della realtà. Più tardi si ripete alzando con la punta delle dita un siluro da fuori di Raul Garcia. Semplicemente straordinario. E decisivo.

Il peggiore

Unai SIMON - Il portiere dell'Athletic ha sulla coscienza la rete dell'1-0 dei Colchoneros: il sinistro di Saul è tutt'altro che irresistibile, ma lui non riesce a trattenere il pallone con un intervento un po' goffo.