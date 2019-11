Bruttissimo nei primi 45 minuti, spietato nella ripresa: un Atletico Madrid a due facce batte 3-1 l'Espanyol al Wanda Metropolitano e si porta a -1 dalla vetta, occupata da Barcellona e Real Madrid che hanno una partita in più (il Clasico). Di Correa, Morata e Koke i gol dei Colchoneros. Nona sconfitta stagionale in Liga e terza consecutiva, invece, per un Espanyol sempre più in crisi: la squadra di Machin rimane penultima in classifica a -5 dalla zona salvezza.

Il tabellino

Atletico Madrid-Espanyol 3-1

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Mario Hermoso, Saul; Koke, Thomas, Herrera, Vitolo (75' Lemar); Correa (89' Llorente), Morata (80' Diego Costa). All.: Simeone.

Espanyol (3-4-2-1): Diego Lopez; Naldo (18' Didac Vilà), Espinosa, David Lopez; Javi Lopez, Victor Sanchez (72' Melendo), Marc Roca, Victor Gomez; Wu Lei (59' Campuzano), Darder; Ferreyra. All.: Machin.

Arbitro: Jesus Gil Manzano di Don Benito.

Gol: 38' Darder (E), 48' pt. Correa (A), 58' Morata (A), 92' Koke (A).

Assist: Victor Sanchez (E, 0-1), Morata (A, 1-1), Vitolo (A, 2-1), Diego Costa (A, 3-1).

Ammoniti: Saul, Thomas (A), Naldo, Campuzano (E).

Note - Recupero 3'+6'.

La cronaca in 9 momenti chiave

16' MORATA SI DIVORA L'1-0! Correa in profondità per lo spagnolo che, tutto solo davanti a Diego Lopez, tenta lo scavetto ma incredibilmente non inquadra lo specchio della porta spedendo a lato.

21' ESPANYOL VICINO AL GOL! Wu Lei raccoglie una respinta corta di Hermoso e carica il sinistro dal limite dell'area, disturbato da Thomas: pallone che finisce a lato di pochissimo alla destra di Oblak.

38' GOL DELL'ESPANYOL! DARDER! Koke perde palla sulla trequarti, grande break di Victor Sanchez che appoggia per Darder: destro secco dal limite dell'area e pallone nell'angolino basso, biente da fare per Oblak.

48' pt. PAREGGIO DELL'ATLETICO! CORREA! Thomas in profondità per Morata che dalla sinistra lascia partire un pallonetto che scavalca Diego Lopez: irrompe Correa che di testa insacca. Il gol viene inizialmente annullato per un presunto offside di Morata, poi però viene convalidato dopo il riesame al VAR.

52' L'ATLETICO CHIEDE UN RIGORE! Gomitata di David Lpez sul volto di Felipe: sembrano esserci gli estremi per il penalty, ma Gil Manzano rivede l'azione al monitor del VAR e rileva una precedente trattenuta del difensore dell'Atletico. Punizione per l'Espanyol.

55' ATLETICO VICINO AL 2-1! Bene Correa sulla sinistra, cross in mezzo smanacciato da Diego Lopez, sul pallone si avventa Saul che spara con il destro. C'è una deviazione e il pallone esce di pochissimo: solo corner per i Colchoneros!

58' GOL DI MORATA! 2-1 ATLETICO! Rimonta completata dell'Atletico con lo spagnolo che, tutto solo davanti a Diego Lopez su suggerimento di Vitolo, lo trafigge con uno splendido destro che si insacca sotto l'incrocio.

63' ATLETICO VICINO AL 3-1! Gran sinistro dal limite dell'area di Hector Herrera: pallone che esce di un niente sfiorando l'incrocio dei pali.

92' 3-1 ATLETICO! KOKE! Partita chiusa al Wanda Metropolitano: Diego Costa dalla destra mette un traversone basso a centro area dove c'è il velo di Herrera, Koke controlla e trafigge Diego Lopez con un destro rasoterra.

Atletico Madrid-Espanyol - Liga 2019-20Eurosport

Il migliore

Alvaro MORATA - Sesto gol consecutivo tra Liga e Champions per l'attaccante spagnolo che conferma di attraversare un momento di grazia. Propizia l'1-1 di Correa con un delizioso pallonetto a scavalcare Diego Lopez, poi si mette in proprio e firma il gol del 2-1 con un gran destro. Peccato solo per quella clamorosa occasione sciupata in avvio, altrimenti la sua sarebbe stata una partita perfetta.

Il peggiore

David LOPEZ - Rischia di causare un rigore per una gomitata rifilata in pieno volto in area a Felipe e si perde Morata in occasione del secondo gol dell'Atletico: anello debole della difesa dell'Espanyol, un vero e proprio disastro.