Un primo tempo folle, una ripresa di attesa. Al Wanda Metropolitano Atletico Madrid e Siviglia si scazzottano nei primi 51 minuti (6 di recupero a causa delle numerose interruzioni) e si temono nei secondi 50. Il risultato è un 2-2, maturato nella prima frazione, che lascia l'amaro in bocca a Simeone: i Colchoneros non sorpassano gli andalusi, restano a -2 dal terzo posto occupato appunto dagli uomini di Lopetegui e agganciano il Getafe, in campo questa sera contro il Celta Vigo, al quarto posto. Insomma, una vittoria avrebbe cambiato totalmente la classifica: la nota positiva è un Joao Felix sugli scudi. A giovarne è l'imprevedibilità dell'attacco madridista. Dall'altra parte il Siviglia si dimostra una squadra poco bella ma difficile da superare: la Roma, avversaria degli spagnoli in Europa League, è avvisata. Ma oltre alle due squadre, a prendersi la scena è il Var: due rigori assegnati nel primo tempo tramite l'on-field review.

Il tabellino

ATLETICO MADRID-SIVIGLIA 2-2 (primo tempo 2-2)

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso (dal 54' Carrasco); Llorente, Saúl, Koke, Correa; Joao Felix (dall'80' Vitolo), Morata (dal 68' Diego Costa). All. Simeone.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Gudelj, Jordán (dal 74' Sergi Gomez), Banega; Ocampos (dall'81' Vazquez), De Jong, Suso (dal 63' En-Nesyri). All. Lopetegui.

Gol: 19' de Jong (S), 32' Morata (A, r), 36' Joao Felix (A), 43' Ocampos (S, r).

Assist: 0-1 Jordan (S), 2-1 Koke (A).

Ammonizioni: Diego Carlos (S), Jesus Navas (S), Banega (S), Gudelj (S), Joao Felix (A), Trippier (A).

La cronaca in 7 momenti chiave

19’ DE JONG SBLOCCA IL MATCH - Jordan serve in orizzontale l'attaccante, buca clamorosamente Savic e l'olandese non sbaglia a tu per tu con Oblak.

32’ MORATA PAREGGIA SU RIGORE – Joao Felix cade in area di rigore dopo un contatto con Gudelj, ma prima c’è un tocco di mano di Diego Carlos: on-field review, c’è il penalty. Morata si presenta dal dischetto e non sbaglia.

36’ JOAO FELIX RIBALTA LA PARTITA - Koke recupera palla sulla trequarti su pasticcio di Jordan, avanza fino al limite dell'area e apre per il portoghese: sinistro deviato da Koundé, nulla da fare per Vaclik.

38' MIRACOLO DI OBLAK - Colpo di testa di Reguillon sul secondo palo, il portiere dell'Atletico salva sulla linea con un pazzesco intervento.

43’ PAREGGIO DI OCAMPOS – Il fantasista del Siviglia cade in area di rigore dopo contatto con Trippier e cadendo prende il pallone con il braccio: l'arbitro fischia fallo in attacco, ma dopo un altro on-field review assegna il rigore. Lo stesso Ocampos trasforma.

65' OCCASIONE ATLETICO - Pallone perso da de Jong, sinistro di Carrasco da fuori area: netta deviazione, Vaclik riesce a salvare con un ottimo riflesso.

70' CARRASCO SI DIVORA IL GOL - Correa mette in mezzo, Diego Carlos allontana male sui piedi del belga: destro a botta sicura, pallone sul fondo.

Il momento social del match

Il migliore

Joao FELIX - Con lui in campo e sugli scudi, come oggi, la fase offensiva dell'Atletico Madrid cambia totalmente faccia. Il portoghese è ispiratissimo, segna il gol del 2-1 ed è un pericolo costante per la difesa del Siviglia. L'unica pecca il giallo, evitabile, che gli farà saltare la trasferta di Bilbao

Il peggiore

Stefan SAVIC - Un errore dopo l'altro. A partire da quello più grave: il clamoroso buco sul pallone orizzontale di Jordan per de Jong che spalanca l'area di rigore all'olandese, bravo a battere Oblak per il momentaneo 0-1. Impreciso e confuso per tutto il resto della partita: per sua fortuna Felipe è in giornata di grazia e tappa i buchi.