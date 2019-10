Terzo pareggio consecutivo per l'Atletico Madrid che al Wanda Metropolitano non va oltre l'1-1 contro il Valencia. Chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Diego Costa al 36', la squadra di Simeone tira i temi in barca nella ripresa e viene raggiunta da un gran gol su punizione di Parejo all'82'. Per i Colchoneros piove sul bagnato: Joao Felix, dopo avere rimediato un colpo alla caviglia destra, è stato costretto a lasciare il campo al 79' lasciando i suoi in dieci (Simeone aveva già utilizzato i 3 cambi a disposizione).

Il tabellino

Atletico Madrid-Valencia 1-1

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Felipe, Gimenez, Hermoso (54' Lodi); Joao Felix, Koke, Thomas (54' Lemar), Saul; Diego Costa, Morata (68' Llorente). All.: Simeone.

Valencia (4-4-2): Cillessen; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Jaume Costa; Coquelin, Parejo, Kondogbia (65' Gameiro), Ferran Torres (71' Soler); Maxi Gomez, Cheryshev (77' Lee Kang-In). All.: Celades.

Arbitro: Adrian Cordero Vega di Santander.

Reti: 36' rig. Diego Costa (A), 82' Parejo (V).

Espulso: 91' Lee Kang-In (V).

Ammoniti: Thomas, Joao Felix (A), Cheryshev (V).

Note - Recupero 1'+5'.

La cronaca in 8 momenti chiave

18' ATLETICO A UN PASSO DAL GOL! Diego Costa addomestica un pallone in area e fa da sponda per Saul, destro rasoterra a giro di prima intenzione e palla che sfiora il palo. Cillessen non ci sarebbe mai arrivato.

21' DIEGO COSTA PERICOLOSO! Destro da fuori di Joao Felix respinto, il pallone arriva allo spagnolo che controlla con il petto e manda di un soffio a lato con un rasoterra di sinistro a incrociare.

36' GOL DELL'ATLETICO! DIEGO COSTA! L'arbitro Cordero Vega punisce un fallo di mano di Cheryshev su traversone di Morata: decisione presa dopo il check al VAR. Esecuzione perfetta di Diego Costa dagli undici metri: pallone da una parte e Cillessen dall'altra.

53' TRAVERSA CLAMOROSA DI CHERYSHEV! Incredibile palla gol per il Valencia: Parejo in verticale per Maxi Gomez che brucia Gimenez e tocca a centro area per Cheryshev la cui conclusione, leggermente deviata da Oblak, si stampa sulla traversa. Determinante il tocco del portiere dell'Atletico.

79' JOAO FELIX ESCE DOLORANTE! Il portoghese esce zoppicante dopo avere subito un colpo alla caviglia destra. L'Atletico ha finito i cambi ed è costretto a finire la gara in dieci uomini.

82' PAREGGIO DEL VALENCIA! PAREJO! Punizione con un destro velenoso che finisce sotto l'incrocio dei pali: niente da fare per Oblak che forse parte con un leggero ritardo e vede il pallone solo all'ultimo.

84' OBLAK MIRACOLOSO! Valencia a un passo dal 2-1 con un destro dello scatenato Parejo indirizzato nell'angolino basso. Splendida la risposta del portiere dell'Atletico che ci arriva con una mano.

91' ESPULSO LEE KANG-IN Cartellino giallo, che diventa rosso dopo il check al VAR, per il sudcoreano che interviene duramente da dietro su Arias lanciato sulla destra all'altezza della linea di metà campo.

Il migliore

Dani PAREJO - E non solo per la magistrale punizione con cui firma l'1-1. Il capitano del Valencia gioca una partita sontuosa con tocchi illuminanti e aperture sempre precise. Sfiora la doppietta nel finale con un destro diretto nell'angolino basso che solo un magistrale Oblak riesce a fermare.

Il peggiore

Thomas LEMAR - Impatto disastroso del centrocampista francese dell'Atletico Madrid: entra a inizio ripresa e non ne azzecca una perdendo anche un paio di palloni banali.