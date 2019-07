Bale, colpo di scena: il Real Madrid blocca la cessione allo Jiangsu Suning

Il trasferimento di Gareth Bale in Cina è sfumato dopo che il Real Madrid ha annullato l'accordo, con l'ala gallese ora destinata a rimanere nel club spagnolo. A riportarlo è la BBC. Bale, 30 anni, avrebbe dovuto unirsi allo Jiangsu Suning, club cinese della Super League, con un contratto di tre anni, guadagnando un milione di sterline a settimana (22 milioni di euro a stagione).

La scorsa settimana Zinedine Zidane, tecnico dei Blancos, aveva dichiarato che Bale era "molto vicino alla partenza" e che la sua cessione sarebbe stata "la cosa migliore per tutti".

Bale è entrato a far parte del club spagnolo per 94 milioni di euro dal Tottenham nel 2013, con un contratto da record in quel momento. Gli restano tre anni di contratto con il club madrileno dove ha vinto quattro Champions League, una Liga, una Copa del Rey, tre Supercoppe Uefa e tre Mondiali per club. Bale ha segnato tre gol, più un rigore nella serie di tiri finale, in quattro finali di Champions League per il Real vincendo la competizione nel 2014, 2016, 2017 e 2018.

Tuttavia, gli infortuni lo hanno limitato ad appena 79 presenze nella Liga nelle ultime quattro stagioni. Ha giocato 42 partite per il Real Madrid nella scorsa stagione ma è stato fischiato dai suoi stessi tifosi. Il ritorno di Zidane a marzo è stato descritto come "cattiva notizia" dall'agente Jonathan Barnett, perché il francese non voleva lavorare con Bale e i due non erano d'accordo sul modo di lavorare.

" Zidane è una vergogna - non mostra rispetto per un giocatore che ha fatto tanto per il Real Madrid [Jonathan Barnett, agente di Bale] "

La stagione si era conclusa per il gallese con una triste panchina: un'annata davvero da dimenticare per il Real Madrid, la peggiore degli ultimi 20 anni, con 12 sconfitte, 68 punti e il terzo posto, a 19 punti dai campioni del Barcellona. A questo va sommata l'eliminazione in Champions per mano dell'Ajax agli ottavi di finale. Bale è stato soprannominato "Il giocatore di golf" dai suoi compagni di squadra e il portiere Thibaut Courtois avrebbe detto che il compagno non ha partecipato a un pranzo di squadra perché non voleva perdere il suo tempo a letto.

Insomma, un bel clima che lasciava presupporre un finale decisamente diverso, ammesso che di finale si tratti. In mattinata, la Reuters aveva ipotizzato un clamoroso prestito, con Bale girato dallo Jiangsu Suning all'Inter, sulla scia di quanto accaduto nel 2017 con Trent Sainsbury, in virtù delle regole sul tesseramento dei giocatori stranieri, per tenersi sotto il limite dei non cinesi. Ipotesi evidentemente molto azzardata alla luce dei fatti e delle regole vigenti.