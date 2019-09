Bale, doppietta ed espulsione: il Real Madrid pareggia 2-2 a Villarreal, Atletico a +4

Altra frenata del Real Madrid, che colleziona il secondo pareggio consecutivo e scivola a -4 dall'Atletico Madrid, capolista solitaria della Liga a punteggio pieno. Prestazione balbettante della formazione di Zidane che si fa mettere sotto in avvio dal Villarreal, va in svantaggio due volte e riesce a raddrizare la partita grazie a un super Bale autore di una doppietta (splendido il secondo gol). Nel finale il gallese perde la testa e si fa espellere. Prima da titolare per Jovic che mette lo zampino nell'azione dell'1-1.

Il tabellino

Villarreal-Real Madrid 2-2

Villarreal (4-2-3-1): Andres Fernandez; Mario Gaspar, Raul Albiol, Pau Torres, Xavi Quintillà; Santi Cazorla (73' Bacca), Iborra; Chukwueze (55' Ontiveros), Moi Gomez, Toko Ekambi (62' Zambo); Gerard Moreno. All.: Calleja.

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy; Lucas Vazquez (74' Vinicius), Casemiro, Kroos (83' Valverde), Bale; Jovic (68' Modric), Benzema. All.: Zidane.

Arbitro: Jesus Gil Manzano di Don Benito.

Gol: 12' Gerard Moreno (V), 46' pt Bale (R), 74' Moi Gomez (V), 85' Bale (R).

Assist: Carvajal (R, 1-1), Ontiveros (V, 2-1), Modric (R, 2-2)

Ammoniti: Xavi Quintillà (V), Mendy, Casemiro (R).

Espulso: Bale (R) al 94'.

Note - Recupero 1'+.

La cronaca in 8 momenti chiave

12' GOL DEL VILLARREAL! Sergio Ramos perde un pallone sanguinoso sulla trequarti, la sfera arriva sui piedi di Ekambi che spara con il sinistro. Courtois respinge, ma sulla ribattuta si avventa Gerard Moreno che insacca senza problemi.

32' CASEMIRO A UN PASSO DAL GOL! Cross di Lucas Vazquez dalla destra, Andrés Fernandez esce a vuoto e alle sue spalle Casemiro incorna a rete spedendo a lato da due passi.

45' PALO DI BENZEMA! Grande giocata dell'attaccante francese che parte da sinistra, si accentra e arrivato al limite lascia partire un gran destro che si stampa sul palo. Andrés Fernandez si era tuffato ma non ci sarebbe mai arrivato.

46' pt. PAREGGIO DEL REAL! BALE! Casemiro in profondità per Jovic, colpo di tacco geniale per Carvajal, assist perfetto per Bale che tocca con il sinistro a porta vuota. Azione strepitosa dei Blancos.

60' GOL ANNULLATO A BENZEMA! Il francese trafigge Andres Fernandez da due passi su sponda di Bale. Il VAR conferma la decisione del direttore di gara Jesus Gil Manzano.

74' GOL DEL VILLARREAL! MOI GOMEZ! Gerard Moreno impegna Andres Fernandez con un gran sinistro, sulla ribattuta c'è Ontiveros che la rimette in mezzo dove Moi Gomez da due passi insacca comodamente a porta vuota!

86' PAREGGIO DEL REAL! BALE! Ripartenza di Modric che allarga per Bale: il gallese si accentra e trafigge Andres Fernandez con un sinistro rasoterra sul primo palo.

94' ESPULSO BALE! Secondo giallo nel giro di un minuto per il gallese che entra due volte in maniera scomposta ai danni di Xavi Quintillà. Real che finisce in dieci.

L'esultanza di Gerard Moreno - Villarreal-Real Madrid Liga 2019-20Getty Images

Il migliore

Gerard MORENO - Partita totale la sua. Apre le marcature con gol d'astuzia, entra nell'azione del 2-1 del Villarreal e impegna la difesa del Real Madrid con una serie infinita di ripartenze. Prestazione da incorniciare.

Il peggiore

Sergio RAMOS - Il capitano dei Blancos non è nella sua giornata migliore. Perde un pallone sanguinoso che dà il la alla rete dell'1-0 del Villarreal e in generale gioca un primo tempo in modo superficiale. Prova a riscattarsi spingendosi in avanti sui corner alla ricerca del gol, ma senza successo. Deve ritrovare in fretta la sua orma migliore.