Bale segna e si riprende il Real. Intanto Asensio si fa male al ginocchio: stagione già finita

Il Real Madrid supera 3-2 l'Arsenal ai calci di rigore nell'amichevole di International Champions Cup, una partita che conta poco a livello di risultati ma che rischia di essere uno spartiacque per la stagione dei blancos, anche se siamo solo a fine luglio. Sì perchè Marco Asensio si è infortunato gravemente al ginocchio sinistro, ha passato la notte in ospedale e si sospetta la rottura del legamento crociato, un guaio che lo terrebbe fuori per i prossimi 9 mesi. A questo si aggiunge che Gareth Bale è stato autore di una partita eccellente, ha segnato, ha sfiorato altre reti ed è stato un trascinatore, in sostanza ha parlato in campo visto il silenzio che mantiene all'esterno, nonostante le voci di addio e la rottura pubblica con Zidane.

Mettendo assieme le due cose, non è escluso che il Real Madrid possa optare per una soluzione interna ovvero togliere dal mercato il gallese, provare a ricucire il rapporto con l'allenatore francese e rimetterlo al centro del progetto, visto che l'infortunio di Asensio priverà Zidane di un'opzione di lusso nel reparto offensivo.

" Bale non ha giocato perché sta per andarsene. Speriamo che se ne vada presto, sarebbe meglio per tutti "

Così aveva parlato Zidane dopo la partita persa contro il Bayern Monaco nella notte tra sabato e domenica a proposito di Gareth Bale, tenuto in panchina per tutta la sfida. Però, dopo la grande prestazione con l'Arsenal e l'infortunio di Asensio, lo stesso Zizou potrebbe fare un passo indietro, anche perchè il talento del gallese non è e non è mai stato in discussione.

Il Real batte l'Arsenal ai rigori: 2-2 al 90'

Partita spettacolare e ricca di emozioni tra Arsenal e Real Madrid. I Gunners giocano un sontuoso primo tempo e si trovano sul 2-0 al 24' per le reti di Lacazette su rigore e di Aubameyang, servito da un assist al bacio del francese. Nella ripresa Zidane lancia Bale e al 56' proprio il gallese accorcia le distanze con un tap in ravvicinato; tre minuti dopo arriva il 2-2 con Asensio che realizza col diagonale su un invito di Marcelo. Al 64' l'infortunio allo stesso Asensio, poi equilibrio fino alla fine. Si va ai rigori e la spunta il Real: decisivo l'ultimo errore di Burton per l'Arsenal.