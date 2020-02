Barçagate: Bartomeu convoca d'urgenza la Commissione dei delegati

Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha convocato una riunione straordinaria con la Commissione dei delegati blaugrana per cercare di arginare l'emorragia provocata dalla crisi istituzionale 'Barçagate', lo ha rivelato Cadena Ser. La Commissione dei delegati precede l'Assemblea Generale dei Comitati per preparare e organizzare gli appuntamenti più importanti del club. Bartomeu, consapevole che la situazione sta per sfuggire di mano, ha deciso di riunire il comitato dei delegati per discutere in merito alla situazione attuale del club e prendere le decisioni necessarie per risolvere la crisi mediatica.

In questa Commissione, a parte il presidente, parteciperanno i vicepresidenti Jordi Cardoner, Jordi Moix, Enrique Tombas, il consiglio di amministrazione con Maria Teixidor e il CEO Oscar Grau. Bartomeu aveva programmato di dare al Consiglio le spiegazioni appropriate questo venerdì 21 febbraio, ma alla luce degli ultimi eventi, con Piqué a render pubblici i suoi disaccordi con l'attuale politica del club e le irrevocabili dimissioni del direttore finanziario, Montserrat Font, il presidente del Barcellona ha deciso di agire subito.