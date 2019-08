Barcellona, dopo Messi ko anche Luis Suarez: lesione al polpaccio

Dopo Lionel Messi, il Barcellona perde anche Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano, uscito per infortunio al 37' del primo tempo nel match di Liga perso 1-0 dai catalani contro l'Athletic Bilbao, ha riportato una lesione muscolare al polpaccio destro. La società blaugrana non ha specificato i tempi di recupero ma secondo la stampa spagnola Suarez non dovrebbe rientrare prima della sosta delle nazionali.

