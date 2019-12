Pari in tutto. Mai come alla vigilia di questo "Clasico" (il numero 214 della storia e il 179° nella Liga), Barcellona e Real Madrid si presentano con le medesime prerogative. Anzitutto, stesso punteggio e, di conseguenza, stessa posizione di graduatorie: un primo posto condiviso a quota 35 punti. Dal 1952 ad oggi è la prima volta che le due corazzate del calcio spagnolo si scontreranno al Camp Nou appaiate in classifica alla partitissima a questo punto della stagione. Un dettaglio che basta a rendere ancor più unica questa supersfida.

Sesto Clasico con Barça e Real Madrid a pari punti in testa al campionato: l'ultima volta sorrise ai blaugrana

Barcellona-Real Madrid 4-2 (25a giornata, 1951-52) Vila Soler, César (3); Roque Olsen, Arsuaga Real Madrid-Barcellona 5-0 (6a giornata, 1952-53) Di Stefano (2), Roque Olsen (2), Molowny Real Madrid-Barcellona 3-0 (5a giornata, 1957-58) Kopa, Héctor Rial, Di Stefano Real Madrid-Barcellona 2-0 (11a giornata, 1959-60) Mateos, Di Stefano Real Madrid-Barcellona 0-2 (31a giornata, 2009-10) Messi, Pedro

Il Real Madrid, domenica sera, non è riuscito ad approfittare del tutto del mezzo passo falso dei blaugrana nei Paesi Baschi (2-2 contro la Real Sociedad), pareggiando 1-1 all'ultimo respiro con Karim Benzema (con l'aiuto del portiere Thibaut Courtois, spintosi all'attacco) al "Mestalla" di Valencia. Una differenza reti pressoché identica: +23 per il Barça (che vanta un migliore attacco con 43 gol fatti e 20 subiti) e +21 per i Blancos (+33 e -12, la miglior retroguardia della Liga insieme a quella dell'Athletic Bilbao). Soprattutto, Barcellona e Real Madrid si presentano al Clasico con le stesse vittorie sui rivali: 72 a testa in campionato. Questo dopo l'ultimo successo conquistato dalla formazione di Valverde lo scorso marzo (1-0 al Bernabéu). Per la prima volta nella storia, i blaugrana possono "mettere la freccia" nei confronti delle Merengues.

Stessi punti, stesse vittorie, stesso... albergo!

Ma perché si gioca questa sera (fischio d'inizio, alle ore 20)? Le motivazioni sono ben note: il match fu rinviato quasi due mesi fa per "prendere tempo" in relazione alle manifestazioni indipendentistiche lungo le Ramblas. Una disposizione che, tuttavia, potrebbe comunque non essere sufficiente: in queste ore è stato infatti indetto un nuovo corteo da parte di "Tsunami Democratic", esattamente come accadde ad ottobre. E questa motivazione ha spinto il Barcellona, per motivi di sicurezza, a cambiare il proprio albergo di raduno prepartita: secondo quanto riportato dal quotidiano locale "As", infatti, i blaugrana si sarebbero spostati al "Princesa Sofia", che dista 500 metri dal Camp Nou e, soprattutto, lo stesso in cui alloggia il Real. L'iniziativa faciliterebbe i provvedimenti di sicurezza alle forze dell'ordine della città catalana, impegnate su più fronti. Successe già una volta nel recente passato: era il 2016, era il match di Champions League contro il Manchester United dell'ex madridista José Mourinho.

Un Clasico certamente "storico"

Non dovesse essere la "X" il segno ad uscire al triplice fischio, questa sera al Camp Nou si deciderà il nuovo padrone della Liga. Ma la sfida si riempie di significati anche tra i protagonisti del match. Sergio Ramos, ad esempio, ha la possibilità di essere il giocatore ad aver più presenze nella storia Clasico (43), superando Francisco Gento e Xavi Hernandez (42). Quest'ultimo, verrà eguagliato da Leo Messi (attualmente a quota 41). Tornando, invece, ai dati che accomunano le due squadre, solo 4 i gol di differenza nella storia del Clasico: 399 per il Barça, 403 per il Real.

La sfida del gol: Messi vs Benzema

MESSI BENZEMA Presenze stagionali 16 21 Gol stagionali 14 16 Gol 2019 49 35 Gol in Liga 12 12 Assist in Liga 6 5 Minuti giocati Liga 899 1.305 Media gol Liga 1 gol ogni 75' 1 gol ogni 109' Gol nel Clasico 26 9

Messi "al miele" su Zidane

Alla vigilia del match più atteso dell'anno, si sono registrate le dichiarazioni di Zinedine Zidane e Lionel Messi. Quest'ultimo, attraverso le colonne di Marca, ha teso la mano all'allenatore avversario, dicendosi sorpreso in merito alle critiche ultimamente piovute sulla testa del tecnico francese:

" Le critiche rivolte a Zidane nell'ultimo periodo? E' sorprendente, ma chi di noi è in un grande club da molto tempo sa che questo è normale. Le persone dimenticano molto rapidamente quello che è accaduto ed è stato realizzato in passato e ti chiedono sempre di più giorno dopo giorno. E Zidane sicuramente sapeva che al suo ritorno le tre Champions vinte non avrebbero più avuto importanza. Gli allenatori e i giocatori delle grandi squadre sanno di dover essere costantemente concentrati su questo. "

"La Catalogna e le motivazioni politiche? È solo una partita di calcio..."

E Zidane, come spesso è abituato a fare, ha cercato di smorzare ogni tentativo di "incendiare" la sfida del Camp Nou, allontanando i temi politici ed extra-calcistici in generale...

" E' una semplice partita di calcio, vale tre punti come tutte le altre. C'è molto da fare, ma alla fine, ciò che la gente vuole vedere è un bella partita di calcio, niente di più. Tutto quello che dobbiamo fare è mettere le nostre energie in campo e pensare alla partita. Sul resto, su quello che sta accadendo in Catalogna, potremmo discutere per un'intera settimana. "