Le polemiche con il ds Abidal, la settimana di tensioni in casa blaugrana, lo spettro di un Messi fuori dalla cornice del Camp Nou verso altri lidi... Tutto sotterrato a suon di gol: 4, per l'esattezza, della Pulce argentina, che con l'ausilio finale di Arthur, regola 5-0 un malcapitato Eibar, totalmente inadeguato ad affrontare la corazzata Barcellona. Tunnel, dribbling, giochi di prestigio: Messi ha fatto impazzire i suoi tifosi, portandoli in testa alla classifica della Liga almeno provvisoriamente, a + 2 sul Real Madrid (55 punti a 53), impegnato questa sera (sabato 22 febbraio) alle 21 a Valencia contro il Levante. Il Napoli, avversario martedì della band di Quique Setién al San Paolo, deve obbligatoriamente prendere le giuste precauzioni.

Eibar's Spanish defender Anaitz Arbilla (L) challenges Barcelona's Argentine forward Lionel Messi during the Spanish league football match FC Barcelona against SD Eibar at the Camp Nou stadium in Barcelona on February 22, 2020.Getty Images

Il tabellino

BARCELLONA-EIBAR 5-0

Barcellona (4-3-1-2): ter Stegen; Semedo, Piqué (68' Umtiti), Lenglet, Junior Firpo; Rakitic , Busquets (59' de Jong), Arthur; Vidal; Messi, Griezmann (72' Braithwaite). All.: Quique Setién.

Eibar (4-2-3-1): Dmitrovic; Tejero, Burgos, Arbilla, Cote; Diop, Exposito (83' Cristoforo); Orellana, Escalante, Inui (66' De Blasis); Enrich (66' Quique). All.: Mendilibar.

Arbitro: César Soto Grado di Toledo.

Gol: 14', 37', 40' e 87' Messi (B), 89' Arthur (B).

Assist: Rakitic (B, 1-0), Vidal (B, 2-0).

Note - Recupero: 0+2. Ammoniti: Escalante, Diop.

La cronaca della partita in 15 momenti chiave

4' - GOL ANNULLATO ALL'EIBAR! Colpo di testa a fil di palo di Sergi Enrich, su palla proveniente dalla sinistra, da Cote: l'attaccante ospite era scattato in posizione di offside.

14' - GOL DEL BARCELLONA CON MESSI! Straordinaria realizzazione della Pulce argentina, che aggancia la sfera, passa in mezzo a tre avversari, "uccella" con un tunnel Burgos e, con un tocco morbido, a Dmitrovic in uscita, insacca deliziosamente: 1-0!

Barcelona, ÉibarEurosport

19' - SEMEDO CHIUDE IL TRIANGOLO CON GRIEZMANN! Dmitrovic respinge la conclusione del francese.

19' - DOPPIA CONCLUSIONE DI VIDAL! Sinistro velenoso prima respinto da Dmitrovic e, sul secondo tentativo, sull'esterno della rete.

28' - MESSI AL VOLO SU INVITO DI RAKITIC! Palla alta di poco, ma che spettacolo i due tunnel - uno a testa - operati dai due campioni blaugrana.

37' - GOL DEL BARCELLONA CON MESSI! Un'altra magia. Sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta sulla sinistra, Busquets cede palla a Vidal il quale la consegna corta, immediatamente, al prestigiatore argentino, che passa nuovamente in mezzo a tre avversari e, col mancino, liquida Dmitrovic in diagonale: 2-0.

Arturo Vidal, Lionel Messi - FC Barcelona vs. SD EibarGetty Images

40' - GOL DEL BARCELLONA CON MESSI! La difesa del'Eibar si addormenta, la Pulce cerca Griezmann in area ma la palla gli viene restituita dal difensore avversario Tejero. A quel punto, insaccare a porta vuota, è un gioco da ragazzi: 3-0.

44' - TRIPLO INTERVENTO MIRACOLOSO DI DMITROVIC! Prima su fiondata di Vidal, poi sulla doppia conclusione ravvicinata di Busquets: Barcellona senza freni.

51' - GRAN PALLA SCODELLATA DA GRIEZMANN PER RAKITIC SUL SECONDO PALO! Conclusione ravvicinata di controbalzo respinta d'istinto da Dmitrovic.

61' - COTE! Sinistro a giro del centrocampista dell'Eibar su calcio di punizione: ter Stegen si allunga e devia in calcio d'angolo.

63' - ALTRO GOL ANNULLATO ALL'EIBAR! Palla scodellata in area piccola, sponda aerea di Arbilla e deviazione in rete a gamba alta di Arbilla, in gioco pericoloso su Piqué.

76' - GOL ANNULLATO AL BARCLLONA SUL TOCCO FACILE DI UMTITI! Fuorigioco dell'assistman Lenglet, scattato appena al di là della linea.

82' - ALTRO GOL ANNULLATO! Il secondo per il Barcellona, dopo altrettanti centri tolti all'Eibar: sull'assist di Umtiti dalla destra, Vidal insacca ma in leggero offside.

87' - GOL DEL BARCELLONA CON MESSI! Questa volta, però, fa quasi tutto il neoentrato (e neoacquisto dal Leganés) Braithwaite, che difende bene il pallone sulla sinistra per poi metterlo al centro, dove trova la respinta di Dmitrovic, ma sui piedi di Messi il quale, da due passi, compie un paio di finte e di dribbling prima di depositare in fondo al sacco: 4-0!

MessiGetty Images

89' - GOL DEL BARCELLONA CON ARTHUR! Il brasiliano è abile a insaccare a porta vuota dopo la conclusione di Braithwaite, smorzata da Dmitrovic. Era stato, peraltro, lo stesso centrocampista ex Grêmio a iniziare l'azione: 5-0!

Il migliore

Messi. Difficile aggiungere altri commenti ai suoi dribbling mirabolanti, ai suoi tunnel geniali e ai gol a raffica realizzati. Semplicemente un mago. E martedì è atteso a Napoli, nel tempio dell'idolo Maradona...

Il peggiore

Tejero. Disastroso in fase di disimpegno, in cui finisce - spesso e volentieri - per servire gli avversari.

