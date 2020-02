Il Barcellona si abbona alla sofferenza, ma lancia comunque un segnale positivo in vista della doppia sfida di Champions contro il Napoli. Non rinuncia mai a giocare e sa difendersi ad oltranza, come successo contro Betis e Getafe in due sfide davvero impegnative per la squadra di Quique Setién. E dire che poteva finire in goleada per i catalani, se non avessero sprecato ben tre occasioni davanti a Soria (una con Messi e due con Griezmann). Si evidenzia, però, un problema: manca ancora l’attaccante e chissà che il nuovo n° 9 possa essere proprio Ángel Rodríguez che aveva ravvivato il match con una belle rete in girata. Sì perché il Barça ha avuto una settimana extra di mercato (può acquistare solo giocatori dalla Liga o svincolati) per i lunghi infortuni di Luis Suarez e Dembélé, con entrambi che staranno fermi 5 mesi. E l’attaccante del Getafe è proprio entrato nella lista dei poteziali acquisti di Abidal... La brutta notizia, però, è l’infortunio di Jordi Alba che si è subito accasciato per un problema all’adduttore della gamba destra: quasi sicuramente salterà l’andata degli ottavi di Champions contro il Napoli. Al suo posto ci sarà Junior Firpo che ha giocato comunque una buona partita quest’oggi.

Tabellino

Barcellona-Getafe 2-1

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umiti, Alba (21’ Junior Firpo); F.de Jong, Busquets, Arthur (75’ Rakitic); Ansu Fati (85’ A.Vidal), Messi, Griezmann. All. Quique Setién

Getafe (4-4-2): Soria; Nyom, Djené, Etxeita, Mathías Olivera (51’ Kenedy); Etebo (66’ A.Ndiaye), Arambarri, N.Maksimovic, Cucurella; J.Mata, Molina (51’ Ángel Rodríguez). All. José Bordalás

Marcatori: 34’ Griezmann (B), 39’ Sergi Roberto (B); 66’ Ángel Rodríguez (G)

Arbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Ammoniti: 49’ Umtiti, 73’ J.Mata, 82’ Junior Firpo, 85’ Ansu Fati, 89’ Kenedy

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti

14’ MESSI MANCA IL GOL DELL'1-0 - Gran palla di Busquets per Messi che parte in posizione regolare, gran controllo ma sbaglia la conclusione davanti a Soria.

22’ GOL ANNULLATO AL GETAFE - Nyom segna in tap-in dopo la parata di ter Stegen sul colpo di testa di Molina, ma l’arbitro annulla tutto - dopo la visione al VAR - per una spallata del difensore sul viso di Umtiti.

26' ANCORA GETAFE - La difesa del Barcellona è troppo lenta su Molina, palla per Cucurella che cerca il sinistro ma non trova la porta di ter Stegen.

33’ GOL DI GRIEZMANN - Vantaggio del Barcellona con la rete di Griezmann che con lo scavetto supera Soria, in uscita, dopo lo splendido assist Messi.

39’ GOL SERGI ROBERTO - Arriva anche il raddoppio del Barcellona con la rete di Sergi Roberto che con il sinistro batte Soria sull'assist di Junior Firpo: importante il velo di Ansu Fati.

45+3 MESSI VICINO AL GOL DI TESTA - Grande parata di Soria sul colpo di testa di Messi, sul secondo palo, dopo il lancio di Sergi Roberto. Evitato il 3-0 già nel primo tempo.

66’ GOL DEL GETAFE - Gli ospiti provano a riaprirla con Ángel Rodríguez che con un destro in girata supera ter Stegen dopo l’assist di Mata.

72’ CHE RISCHIO PER IL BARCELLONA - Sulla punizione del Getafe non ci arriva nessuno, Busquets devia la conclusione di Ángel Rodríguez e ter Stegen in tre tempi riesce a metterla fuori evitando l’autogol.

74’ GRIEZMANN MANCA IL GOL DEL 3-1 - Cosa si mangia il Barcellona con Griezmann che spara alto dal dischetto del rigore dopo il sevizio da sinistra di Junior Firpo.

77’ ANCORA UN GOL SBAGLIATO DA GRIEZMANN - Superbo tocco di Messi che lancia Griezmann, ma la sua conclusione finisce a lato. Altro occasione sfumata.

Il Tweet

Per gli assist ci pensa Messi...

Il migliore

Sergi BUSQUETS - Anche se rischia di fare un autogol nella ripresa, gioca una grande partita in copertura. Arriva su tutti i palloni e dà battaglia contro i guerrieri del Getafe che hanno lottato fino all’ultimo secondo con una serie infinita di contrasti.

Il peggiore

Mathías OLIVERA - Sulla sua corsia il Barcellona riesce sempre ad andare in superiorità numerica. Anche Sergi Roberto fa il bello e il cattivo tempo da quella porta, trovando anche il gol.