Il Barcellona soffre con un Granada in 10 uomini per l'espulsione di German Sanchez ma, alla fine, la porta a casa al 76' col gol di Messi su spettacolare assist di tacco di Vidal. Quique Setién, alla prima sulla panchina blaugrana dopo l'esonero di Ernesto Valverde, può sorridere: i tre punti valgono il nuovo aggancio al Real Madrid (a quota 43) in cima alla Liga. La corsa al titolo - vista la sconfitta dell'Atletico Madrid a Eibar e del Siviglia, proprio al Bernabéu - sarà quindi tra le due protagoniste del "Clasico". Onore delle armi, però, a un Granada mai domo, quadrato e ingiustamente lasciato in inferiorità numerica, per un'espulsione eccessiva del proprio difensore centrale. Andalusi che, poco prima, col palo interno di Eteki, avevano pure rischiato di passare in vantaggio...

Barcelona-GranadaGetty Images

Il tabellino

BARCELLONA-GRANADA 1-0

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic (71' Puig), Busquets, Vidal (83' Arthur); Fati (79' Pérez), Griezmann, Messi. All.: Quique Setién.

Granada (4-5-1): Rui Silva; Victor Diaz, Domingos Duarte, German Sanchez, Foulquier; Eteki (72' Martinez), Gonalons, Azeez (56' Herrera), Vadillo (65' Puertas), Machis; Fernandez. All.: Martinez Penas.

Arbitro: Valentin Pizarro Gomez di Ciudad Real.

Gol: 76' Messi (B).

Assist: Vidal (B, 1-0).

Note - Recupero: 0+3. Espulso: 69' German Sanchez (G) per doppia ammonizione. Ammoniti: Machis, Fernandez.

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

7' - ANSU FATI SFIORA IL VANTAGGIO! Ansu Fati se ne va sulla destra, imbeccato da Griezmann: bel diagonale su cui Rui Silva deve andare in massima estensione.

11' - ANSU FATI DI NUOVO PERICOLOSISSIMO! Azione in velocità cominciata da Messi e sviluppata sulla sinistra da Albi, la cui palla al centro viene calciata di poco alta da Fati, anche disturbato da German Sanchez.

21' - ANCORA TRIANGOLO MESSI-ALBA-ANSU FATI! Il giovanissimo talento blaugrana, però, arriva in ritardo - disturbato da Foulquier - all'appuntamento col pallone, peraltro andando a sbattere contro il palo...

45' - MESSI! Giocata classica del Barcellona: La Pulce cerca sulla sinistra Jordi Alba, che gliela restituisce per il "rimorchio": l'argentino apre il piatto, ma la palla finisce sull'esterno della rete, dando solo l'illusione del gol.

51' - MESSI CARICA IL SINISTRO DA FUORI! Palla angolata ma di poco a lato dopo un'azione sviluppatasi sulla destra con Ansu Fati.

53' - BARCELLONA VICINO AL VANTAGGIO IN CONTROPIEDE! Messi manda in profondità Vidal che, in area, batte il portiere, ma la sua palla viene spazzata, a porta sguarnita, da German Sanchez. Tutto è partito da un errore in controllo dell'ex Roma Gonalons.

66' - PALO INTERNO CLAMOROSO DEL GRANADA! Al primo tiro in porta, andalusi vicinissimi al vantaggio: destro rasoterra al fumicotone di Eteki, sfortunato in questa occasione.

68' - GRIEZMANN A BOTTA SICURA DALL'ALTRA PARTE! Rui Silva si oppone da autentico campione.

69' - ESPULSO GERMAN SANCHEZ, GRANADA IN 10 UOMINI! Sgambetto su Messi sulla trequarti: non un fallo particolarmente grave, secondo giallo oggettivamente eccessivo...

76' - GOL DEL BARCELLONA CON MESSI! E chi se non Lionel Messi?! Assist favoloso, di tacco, di Arturio Vidal e piatto destro all'angolino, rasoterra, della Pulce argentina! Azione bellissima, corale, partita da un bel recupero palla del giovanissimo neoentrato Puig: 1-0!

Lionel Messi (FC Barcelona)Getty Images

79' - ALTRO SINISTRO DI MESSI! Palla diretta all'incrocio: Rui Silva si allunga e mette in calcio d'angolo.

84' - ESTERNO DELLA RETE DI GRIEZMANN! Bella verticalizzazione, in questo caso, da parte di Puig.

Il migliore

Messi. Resta il burattinaio insostituibile del circo Barça.Duetta che è una meraviglia, come al solito, col "braccio sinistro" Jordi Alba e risolve un match complicatissimo da delizioso terminale di un'azione corale blaugrana, rifinita dall'altrettanto superbo colpo di tacco di Vidal.

Lionel Messi (FC Barcelona)Getty Images

Il peggiore

Gonalons. Qualche imprecisione di troppo da mezz'ala destra nel centrocampo di troppo. Oltretutto, l'ex Roma si dimostra eccessivamente falloso.

