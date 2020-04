Barcellona, il Camp Nou cambierà nome: in vendita i diritti sul nome per combattere il Coronavirus

Il Barcellona venderà i diritti sul nome dello stadio Camp Nou. Si cerca uno sponsor che possa fornire fondi necessari alla lotta contro il Coronavirus.

Il Camp Nou è un punto fermo per gli abitanti di Barcellona sin dal 1957, quando fu inaugurato come “Estadi del FC Barcelona”. Ma agli occhi dei tifosi blaugrana e della Catalogna intera, il nome con cui si indica la dimora del Barça è sempre stato uno solo: Camp Nou, che vorrebbe dire “campo nuovo” in catalano. Tuttavia, a detta del vicepresidente blaugrana Jordi Cardoner, i tifosi dovranno aggiornare la loro cartina e imparare a chiamare il tempio del calcio mondiale con un altro nome. È partita la ricerca per uno sponsor che possa acquistare i diritti sul nome Camp Nou.

Serie A Lukaku: "A gennaio avevamo quasi tutti febbre e tosse. Coronavirus? Non lo sapremo mai" DA 2 ORE

Il nome dello sponsor si sovrapporrà così a quello storico dello stadio blaugrana, anche se solo per un anno. Un accordo di puro marketing che solitamente non piace mai a nessuno, ma questa volta con un fine nobile: i fondi guadagnati grazie alla sponsorizzazione verranno impiegati dal Barcellona per combattere l’epidemia di Coronavirus. In Spagna il conto delle morti legate al Coronavirus ammonta a 20.000. Perciò, la società dichiara:

FC Barcellona e la Barça Foundation ritengono necessario, in un tempo di crisi come questo, che l’istituzione possa usare tutte le sue risorse per combattere il Coronavirus e le sue conseguenze. Il consiglio direttivo ha approvato la cessione dei diritti del nome dello stadio per la stagione 2020/21 alla Barça Foundation per raccogliere fondi da investire nella ricerca di progetti sviluppati in Catalogna e nel resto del mondo coinvolto nella lotta contro gli effetti del Covid-19.

Play Icon WATCH Coronavirus, Guardiola: "State al sicuro, torneremo migliori e con qualche chilo in più" 00:00:25

Premier League Pep Guardiola in lutto: morta mamma Dolors Sala Carrio a Barcellona vittima del Coronavirus 06/04/2020 A 14:15