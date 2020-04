Messi via dal Barcellona? In queste settimane si è parlato tanto di un possibile addio dell'argentino, ma è stato lo stessi Messi a bollare come fake news la notizia di un suo imminente passaggio all'Inter.

Questo non vuol dire che resterà sicuramente in blaugrana, anche se il suo allenatore - Quique Setién - non vede come possa finire la carriera di Messi se non proprio al Barcellona.

" Dove giocherà Messi l'anno prossimo? Sono sicuro che Messi finirà la sua carriera al Camp Nou. [Quique Setién a TV3] "

Poi sul mercato si è parlato anche di Lautaro Martinez e di tanti altri, ma per Setién il Barcellona non ha bisogno di una rivoluzione.

" Non sono favorevole a una rivoluzione. È vero che dovremo prendere dei giocatori che ci diano qualcosa in più, ma non perché quelli che abbiamo vadano male o siano stanchi "