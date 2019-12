Barcellona-Real Madrid in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitić, Busquets, de Jong; Messi, L.Suarez, Griezmann. All. Ernesto Valverde

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F.Mendy; Modrić, Valverde, Casemiro, Kroos; Benzema, Bale. All. Zinédine Zidane

Arbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Barcellona-Real Madrid: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Barcellona-Real Madrid sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà possibile vederla su più dispositivi. Il match verrà trasmesso su DAZN1 (canale 209 di Sky). L'evento è inoltre disponibile per la visione on demand sul sito internet di DAZN. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Gli ultimi 5 risultati del Barcellona

Real Sociedad-Barcellona 2-2 (12' rig. Mikel Oyarzabal; 38' Griezmann, 49' L.Suárez; 62' Isak)

Inter-Barcellona 1-2 (23' Carles Pérez; 44' R.Lukaku; 86' Ansu Fati)

Barcellona-Maiorca 5-2 (7' Griezmann, 17', 41' e 83' Messi; 35' e 64' Budimir; 43' L.Suárez)

Atlético Madrid-Barcellona 0-1 (86' Messi)

Barcellona-Borussia Dortmund 3-1 (29' L.Suárez, 33' Messi, 67' Griezmann; 77' Sancho)

Gli ultimi 5 risultati del Real Madrid

Valencia-Real Madrid 1-1 (78' Soler; 90+5 Benzema)

Club Brugge-Real Madrid 1-3 (53' Rodrygo; 55' Vanaken; 64' Vinicius, 90+1 Modrić)

Real Madrid-Espanyol 2-0 (37' Varane, 79' Benzema)

Deportivo Alavés-Real Madrid 1-2 (52' Sergio Ramos; 65'rig. Lucas Pérez; 69' Carvajal)

Real Madrid-PSG 2-2 (17' e 79' Benzema; 81' Mbappé, 83' Pablo Sarabia)

Approfondimenti e dichiarazioni

Barcellona-Real Madrid: informazioni

recupero 10a giornata della Liga 2019/20 - Tutte le news

Data, orario e luogo: mercoledì 18 dicembre, ore 20:00 al Camp Nou di Barcellona