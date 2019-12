Barcellona-Real Madrid: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Busquets, F.de Jong; Messi, L.Suárez, Griezmann. All. Ernesto Valverde

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F.Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Isco; Bale, Benzema. All. Zinédine Zidane

Arbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Statistiche Opta

Il Barcellona è l’avversario che ha conquistato più vittorie contro il Real Madrid nella storia della Liga (72), stessa cosa per il Real Madrid che è l’avversario che ha conquistato più vittorie contro il Barcellona (72). In caso di successo del Barça, i catalani saranno avanti per la prima volta nel bilancio contro i blancos. Considerando tutte le competizioni, invece, il Barcellona è già avanti: 96 vittorie dei catalani contro le 95 del Real.

Il Real Madrid non batte il Barcellona in campionato da 6 partite consecutive: l'ultimo hurrà è datato 2 aprile 2016 con il 2-1 del Camp Nou targato Benzema-Ronaldo, dopo il vantaggio iniziale di Piqué. Quello fu anche il primo Clasico con Zidane sulla panchina dei blancos. Da allora 2 pareggi e 4 vittorie per i catalani: dovesse non vincere, il Real eguaglierebbe la sua serie negativa di 7 partite senza vittoria. Il Barcellona deve ancora raggiungere quota 400 gol nei Clasico, mentre il Real Madrid è arrivato a quota 403.

Messi non segna al Real Madrid da tre partite consecutive (ultimo gol il 6 maggio 2018 nel 2-2 di fine stagione), non è mai in tutta la sua carriera ha collezionato quattro gare contro i blancos senza segnare o fornire un assist. Luis Suarez può diventare il 3° giocatore nella storia del Barcellona a raggiungere quota 10 gol nel Clasico, dopo Messi (18) e César Rodríguez (12).

Sergio Ramos diventerà il giocatore con più presenze nel Clasico (43 partite), superando così Manolo Sanchís, Francisco Gento e Xavi (42). A quota 42 arriverà, invece, Messi che diventerà così il primo giocatore del Barcellona con più presente nel Clasico insieme a Xavi.

Senza contare Messi (11) e Suarez (9), Antoine Griezmann è il giocatore che ha segnato più gol al Real Madrid in campionato dalla stagione 2010/11: 7 gol in 18 partite contro i blancos con le maglie di Real Sociedad e Atlético Madrid. Sergi Roberto ha collezionato 6 assist in 8 gare contro il Real Madrid, 5 dei quali sfruttati tutti da Luis Suarez. Il duo Sergi Roberto-Suarez è quello che ha prodotto più gol nel Clasico (5) in questo secolo, più dell’asse Alba-Messi (4).

Zinédine Zidane non ha mai perso da allenatore al Camp Nou nelle sue quattro uscite in terra catalana (2 vittorie e 2 pareggi nel parziale). Dovesse non perdere nel recupero di questa sera, diventerebbe il primo allenatore del Real Madrid a rimanere imbattuto per 5 Clasici consecutivi in trasferta. Lo stesso Ernesto Valverde non perde con il Real Madrid: il tecnico basco, da allenatore del Barcellona, ha collezionato nelle ultime gare 4 vittorie e 2 pareggi contro i blancos. Dovesse non perdere questa sera, raggiungerebbe la serie di Guardiola tra l’aprile 2011 e il gennaio 2012 (4 vittorie e 3 pareggi).