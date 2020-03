Vittoria sofferta da parte del Barcellona, che supera 1-0 la Real Sociedad grazie a un rigore (piuttosto dubbio, per un presunto tocco col braccio in area di Le Normand) trasformato all'81' da Lionel Messi. Nel finale, rete annullata a Jordi Alba per un offside di Ansu Fati. Baschi volitivi e briosi, specie nei primi 45', dopo la finale conquistata in Coppa del Re. Catalani di nuovo momentaneamente primi a 58 punti, in attesa del Real Madrid (56), impegnato a Siviglia contro il Betis.

Lionel Messi vom FC BarcelonaGetty Images

Il tabellino

BARCELLONA-REAL SOCIEDAD 1-0

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic (74' Vidal), Busquets, de Jong; Braithwaite (88' Firpo), Messi, Griezmann (85' Fati). All.: Quique Setién.

Real Sociedad (4-1-4-1): Remiro; Llorente (71' Zubeldia), Le Normand, Gorosabel, Monreal; Guevara; Portu; Ødegaard, Merino, Barrenetxea Muguruza (59' Oyarzabal); Isak (82' Willan José). All.: Alguacil.

Arbitro: Juan Martínez Munuera di Benidorm.

Gol: 81' rig. Vidal (B)

Assist: -

Note - Recupero: 0+6. Ammoniti: Lenglet, Messi, Merino, Piqué, Guevara, Oyarzabal, Busquets.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

15' - MESSI LANCIA IN PROFONDITA' BRAITHWAITE! L'attaccante esterno danese prima salta l'avversario, poi conclude debolmente facendosi recuperare dallo stesso Diego Llorente. Palla facile per Remiro.

17' - GOL ANNULLATO A BRAITHWAITE, BEN LANCIATO IN PROFONDITA' DA JORDI ALBA! L'ex Leganés era partito in offside.

Martin Braithwaite (FC Barcelona) against Real SociedadGetty Images

33' - TER STEGEN! Il portierone del Barça anticipa di un nulla (coi piedi) Portu, scattato tutto solo in profondità dopo il bel lancio smarcante dal canterano della Real Sociedad Barrenetxea Muguruza.

41' - MESSI! La stella argentina calcia col piatto sinistro sull'ultimo tocco di de Jong al termine di una bella azione corale: palla che sfiora il palo, Barcellona vicino al vantaggio.

54' - MESSI ASSISTITO DA JORDI ALBA! L'argentino controlla col sinistro e libera il destro: palla di poco fuori bersaglio.

65' - DESTRO DI RAKITIC! Conclusione sul primo palo dopo un assolo di Messi: Remiro respinge con attenzione in calcio d'angolo.

68' - BARCELLONA VICINO AL VANTAGGIO! Azione corale fantastica: Messi per Jordi Alba, Jordi Alba al centro per Rakitic, che da due passi non arriva sulla sfera: il Barcellona voleva andare in porta col pallone...

74' - OYARZABAL! Il fantasista basco ha tutto il tempo per concludere di mancino da fuori area: palla che sfiora l'incrocio dei pali.

78' - PERICOLOSA LA REAL SOCIEDAD! Monreal, dalla sinistra, si accentra e ci prova con un tiro scivolato: palla di poco a lato.

81' - GOL DEL BARCELLONA CON MESSI SU CALCIO DI RIGORE! Provvedimento preso con l'ausilio della VAR, che evidenzia un tocco col braccio in area, comunque discutibile, di Le Normand. Dal dischetto, Messi supera Remiro con una conclusione a mezza altezza: 1-0.

Leo Messi (Barcelona)Getty Images

90'+6' - GOL ANNULLATO AL BARCELLONA CON JORDI ALBA! Contropiede bruciante di Messi, che serve dalla parte opposta Ansu Fati, abile a invitare l'esterno sinistro blaugrana alla deviazione sottoporta. Ma la VAR fa luce sul fuorigioco dello stesso Fati.

Il migliore

Jordi Alba. Il gol sarebbe stato il coronamento della solita prova incontenibile lungo la fascia sinistra. Trascinante.

Il peggiore

Semedo. Prestazione senz'arte ne parte lungo l'out di destro, lungo la quale viene neutralizzato dal giovanissimo Barrenetxea Muguruza.

FC Barcelona gegen Real Sociedad | Ander Barrenetxea, Nelson SemedoGetty Images

