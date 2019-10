a breve il servizio completo...

Il tabellino del match

BARCELLONA-SIVIGLIA 4-0 (primo tempo 3-0)

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Todibo (dal 73’ Araujo), Semedo; Frankie De Jong, Arthur (dal 65’ S. Busquets), Arturo Vidal (dal 65’ Rakitic); Messi, Luis Suárez, Dembélé. All. Valverde

Siviglia (4-3-3): Vaclik; Reguilon, Carrico, Diego Carlos, Navas; Oliver Torres (dal 46’ Jordan), Fernando, Banega; Nolito (dal 46’ El Haddadi), De Jong (dal 65’ Hernandez), Ocampos. All. Lopetegui



Arbitro: M. Lahoz (Valencia)

Gol: 27’ Suarez, 31’ Vidal, 34’ Dembelè, 77’ Messi



Assist: Semedo, Arthur (x2)



Ammoniti: Reguilon, Carrico, Semedo, Dembelè, Suarez, Busquets, Banega



Espulsi: Araujo, Dembelè

Luis Suarez festeggia l'1-0 contro il SivigliaGetty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

11’ MIRACOLO DI TER STEGEN – Ci prova il Siviglia con una grande azione di Ocampos sulla destra: l'argentino mette dentro e De Jong cerca di piazzare col destro. Risposta maiuscola del portiere blaugrana che devia in angolo

16’ L’ERRORE DI DE JONG - Banega batte un angolo interessante, Ocampos salta e prolunga per l’olandese che tutto solo non trova la porta a due passi da Ter Stegen. Brutta esecuzione al volo dell'ex attaccante del Psv, ma soffre il Barça dietro

24’ TERZA PALLA GOL DI DE JONG - Altra grandissima azione di Ocampos sulla destra e palla al bacio per l'olandese. Colpo di testa fuori, ex Psv ancora libero in area

27’ VANTAGGIO DEL BARCELLONA – Che gol ha fatto Suarez? Golasso dell'uruguagio! Rovesciata da prestigiatore dopo il bel cross dalla sinistra di Semedo: quarto gol in campionato per Luis. Non può nulla Vaclik

31’ RADDOPPIO DI VIDAL - Azione corale del Barcellona, con un magico triangolo tra Semedo, Suarez e Arthur: quest'ultimo pesca Vidal che sul filo del fuorigioco riesce a trovare la deviazione vincente con la punta del piede. 1-2 letale dei blaugrana in 4 minuti

34’ DEMBELE’ CALA IL TRIS - Il francese stoppa, manda al bar Diego Carlos con una finta di sinistro e trafigge Vaclik col piattone destro appena dentro l'area. Siviglia tramortito

48’ PALO DI DE JONG - L'olandese scippa il pallone ad Arthur sul limite dell'area blaugrana e lascia partire un missile rasoterra che centra il palo a Ter Stegen battuto. Non è la sua serata

60’ AZIONE MAGICA DI MESSI – La prima per la Pulce, sottotono nella prima mezz’ora. L’argentino dribbla mezza difesa del Siviglia e scarica il sinistro dal limite dell’area: solo un guizzo di Vaclik evita il poker blaugrana

77’ POKER DEL BARCELLONA - Cioccolatino su punizione dai 30 metri di Messi: primo gol stagionale per la Pulce che beffa Vaclik con il solito mancino a giro

88' ROSSO PER ARAUJO E DEMBELE' - Il Barça finisce in 9 dopo che il giovane debuttante atterra il Chicharito lanciato a rete da ultimo uomo. Rosso diretto per Araujo e anche per il francese per proteste