E' il Barcellona ad essersi aggiudicato l'estroso attaccante esterno classe 1999 del Braga Francisco Trincão, finito sul taccuino degli appunti di numerosi club di tutto il vecchio continente, specie dopo gli Europei Under 19 disputati con la nazionale portoghese. In particolare, l'anno scorso è stato obiettivo di Juventus e Atalanta.

Che però nulla hanno potuto di fronte alla volontà della società blaugrana, che se l'è aggiudicato per 31 milioni e per i prossimi 5 anni. Il giocatore resterà al Braga fino al termine della stagione e farà approdo in Catalogna dal 1° luglio. "E' la risposta del Barcellona a João Félix dell'Atletico Madrid", ribattono i media spagnoli. E per non rischiare, il club catalano ha messo su di lui un'astronomica clausola rescissoria da 500 milioni di euro.