Dopo il pareggio contro l’Osasuna, il Barça aveva perso parecchio in classifica. Complice il ko dell’Atlético Madrid, però, la formazione di Valverde torna subito in carreggiata con un’altra manita al Camp Nou: dopo il Betis tocca al Valencia che vedeva un cambio importante in panchina. La squadra di Celades è marchiata dal cambio di allenatore e il Barcellona la punisce con le fiammate di Ansu Fati e de Jong. Occhio però alla fase difensiva, con i padroni di casa che lasciano sempre qualcosa, vedi il gol di Gameiro su assist di Rodrigo. Basta poi un errore di Cillessen e il ritorno di Luis Suarez per trovare tre reti nella ripresa. Basta questo al Barça per dichiararsi guarito? Il test contro il Borussia Dortmund sarà decisivo per capire le loro reali ambizioni...

Tabellino

Barcellona-Valencia 5-2

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Arthur (73’ A.Vidal), Busquets, F.de Jong (70’ Rakitić); Carles Pérez, Griezmann, Ansu Fati (60’ L.Suárez). All. Ernesto Valverde

Valencia (4-4-2): Cillessen; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gayá; Ferrán Torres (67’ Lee Kangin), Coquelin, Parejo, Guedes (67’ Cheryshev); Gameiro, Rodrigo (72’ Maxi Gómez). All. Albert Celades

Marcatori: 2’ Ansi Fati (B), 7’ F.de Jong (B); 27’ Gameiro (V); 51’ Piqué (B), 61’ e 82’ L.Suárez (B); 90+2 Maxi Gómez (V)

Arbitro: José Sánchez Martínez

Ammoniti: 31’ Rodrigo, 54’ Alba, 69’ Lee Kangin, 78’ Maxi Gómez, 84’ Cheryshev

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti

2’ GOL ANSU FATI - Subito a segno il Barcellona con il perfetto taglio di Ansu Fati che batte Cillessen sull’assist di de Jong.

7’ GOL DE JONG - Ansu Fati restituisce il favore a de Jong con un perfetto assist che l’olandese che non può sbagliare da centro area.

16’ CHANCE ANSU FATI - Il giocatore guineense rientra sul destro e fa partire una conclusione a giro che sfiora il palo alla sinistra di Cillessen.

27’ GOL GAMEIRO - Grande veritcalizzazione di Rodrigo per Gameiro, con il francese che non sbaglia davanti a ter Stegen. L’arbitro annulla inizialmente, ma al VAR ‘restituiscono’ il gol al Valencia.

38’ TER STEGEN SALVA TUTTO - Mezza rovesciata da distanza zero di Rodrigo, ter Stegen occupa con tutta il cropo lo specchio ed evita il secondo gol degli ospiti.

51’ GOL PIQUÉ - Il centrale catalano trova il gol in tap-in dopo un errore clamoroso di Cillessen sulla conclusione di Griezmann dal limite. È proprio l’ex portiere del Barcellona a regalare il gol ossigeno a quelli del Barcellona.

55’ PALO DI SEMEDO - Entra con troppa facilità il Barcellona, destro del portoghese che colpisce in pieno il palo alla destra di Cillessen.

61’ GOL SUAREZ - Arriva anche il poker per i catalani con il gol di Suarez che appena entrato, trova subito il suo primo stagionale con un destro che non lascia scampo a un Cillessen non attentissimo.

82’ DOPPIETTA SUAREZ - A segno ancora l’uruguiano che regala la manita al Barcellona con un altro destro sul primo palo

90+2 GOL DI GOMEZ - Gol della bandiera del Valencia con Maxi Gomez che sfugge a Piqué e supera ter Stegen in spaccata.

Il Tweet

Prima partita da titolare al Camp Nou, un gol e un assist in 7 minuti per Ansu Fati...

Il migliore

Luis SUAREZ - Il Barcellona vinceva già 3-1, ma l’ingresso dell’uruguaiano mette fine ad ogni contesa. Ha una voglia incredibile e firma subito un gran gol. Poi realizza anche la doppietta personale con un’altra grande giocata.

Il peggiore

Jasper CILLESSEN - L’ex di turno non dà mai fiducia al reparto difensivo. Anzi, regala il gol al Barcellona nel momento peggiore dei catalani con un errore clamoroso su una conclusione potente ma centrale di Griezmann.