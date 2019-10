Un Messi stratosferico, autore di 2 gol, 2 assist e una serie di giocate da urlo, prende per mano il Barcellona e lo trascina almeno per una notte da solo in testa alla classifica: i blaugrana di Valverde danno spettacolo al Camp Nou seppellendo di reti il malcapitato Valladolid. Nel festival di gol vanno a segno anche Lenglet, Vidal e Suarez. Per il Barça è la quinta vittoria di fila in Liga, il Valladolid cade dopo una striscia di 5 risultati utili consecutivi.

Il momento social del match

Il tabellino

Barcellona-Valladolid 5-1

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, De Jong (60' Rakitic); Messi, Suarez, Fati (63' Griezmann). All.: Valverde.

Valladolid (5-4-1): Masip; Pedro Porro, Kiko Olivas, Joaquin Fernandez, Barba, Nacho Martinez (32' Salisu); Michel, Anuar (53' Pablo Hervias), Oscar Plano (66' Enes Unal), Waldo Rubio; Sergi Guardiola. All.: Sergio Gonzalez.

Arbitro: Javier Alberola Rojas.

Gol: 2' Lenglet (B), 15' Kiko Olivas (V), 29' Vidal (B), 34', 75' Messi (B), 77' Suarez (B).

Assist: Messi (B, 2-1), Rakitic (B, 4-1), Messi (B, 5-1).

Ammoniti: Joaquin Fernandez, Sergi Guardiola, Michel (V).

Note - Recupero 1'+2'.

La cronaca in 8 momenti chiave

2' GOL DEL BARCELLONA! LENGLET! Cross di Messi a centro area a cercare Suarez, serie di carambole e il pallone arriva sul sinistro di Lenglet: conclusione potente, leggermente deviata da Barba, che si impenna, sbatte sulla traversa e si insacca. Subito in vantaggio il Barça!

15' PAREGGIO DEL VALLADOLID! Colpo di scena al Camp Nou: punizione di Michel dal vertice sinistro dell'area, Ter Stegen respinge malamente vedendo solo all'ultimo il pallone, fortunato Kiko Olivas che in qualche modo da due passi insacca. Tutto da rifare per il Barcellona!

29' 2-1 DEL BARCELLONA! VIDAL! Fantastico assist di Messi in profondità per Vidal che, in piena area, batte Masip con una puntatina di destro in spaccata. Pallone nell'angolino basso e blaugrana di nuovo in vantaggio!

34' CAPOLAVORO DI MESSI! 3-1 BARCELLONA! L'argentino, dai 27 metri, lascia partire un sinistro a giro che finisce sotto l'incrocio dei pali. Masip si allunga ma non può arrivarci. Per Messi si tratta del 50esimo gol in carriera su punizione tra Barcellona e Argentina.

54' BARCELLONA A UN PASSO DAL 4-1! De Jong in verticale per Messi che, arrivato al limite, scarica sulla sinistra per Ansu Fati che calcia di prima intenzione: c'è una deviazione di Salisu e Masip si salva d'istinto.

75' GOL DI MESSI! 4-1 BARCELLONA! Giocata in velocità del Barcellona: Rakitic in verticale per Messi al limite dell'area, controllo e sinistro nell'angolino basso, niente da fare per Masip che si allunga ma non può farci nulla.

77' 5-1 BARCELLONA! SUAREZ! Dilaga la squadra di Valverde. Messi vede il taglio di Suarez che trafigge Masip con un diagonale di destro che non dà scampo al portiere del Valladolid.

92' MESSI SBAGLIA IL 6-1! Suarez entra in area dalla destra, si accentra e serve Messi che, da due passi, prende la mira col sinistro ma incredibilmente non inquadra lo specchio della porta.

L'esultanza del Barcellona dopo il gol di Lenglet - Barcellona-Valladolid - Liga 2019-20Getty Images

Il migliore

Lionel MESSI - Due gol fantastici (il primo su punizione, il secondo con un sinistro nell'angolino dopo un controllo perfetto), due assist geniali per i gol di Vidal e Suarez, 2 tunnel agli avversari che mandano in estasi il Camp Nou. La perfezione, una goduria per gli occhi.

Il peggiore

Joaquin FERNANDEZ - Preso puntualmente d'infilata dai giocatori del Barcellona che sbucano da tutte le parti, è uno dei primi ad affondare. Anche se, a conti fatti, non è certamente l'unico responsabile della debacle.