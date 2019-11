Benzema-Sergio Ramos e il Real Madrid ritrova la vetta: 4-0 all'Eibar

Il Real Madrid riparte e, dopo il pareggio interno contro il Betis, ritrova la vetta della classifica, complice il pareggio della Real Sociedad. Zidane vince su tutta la linea, un po’ per la vittoria, un po’ per essere riuscito a concedere minuti a tutta la rosa. Lucas Vazquez e Modric sono tornati ad essere titolari, nel finale si sono rivisti anche Vinicius e Isco, con una presenza anche per Brahim Diaz. Insomma, la vittoria che serviva prima dell’ultima sosta per le Nazionali della stagione.

Cronaca

Partita tutta in discesa per il Real Madrid che trova il vantaggio al 17’ con il gol di Benzema che, con il mancino, va in rete a porta sguarnita dopo l’uscita di Dmitrović. Un paio di minuti più tardi e l’arbitro fischia un rigore in favore dal Real: dal dischetto c’è Sergio Ramos che spiazza il portiere. Al 29’ altro rigore, questa volta tira e segna Benzema.

Nella ripresa il Real Madrid non forza i ritmi, ma trova comunque il gol del poker con il preciso destro di Valverde servito all’indietro da Modric. Zidane, visto il risultato, coglie l’occasione per far entrare Vinícius, Brahim Díaz e dare qualche minuto anche Isco.

Tabellino

Eibar-Real Madrid 0-4

Eibar (4-4-2): Dmitrović; De Blasis, Arbilla, Bigas, J.Valdés; Orellana (65' Pedro León), Escalante, P.Diop (81' Edu Expósito), Inui; Kike (81' Charles Dias), Sergi Enrich. All. José Luis Mendilibar

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F.Mendy; Modrić, Casemiro, F.Valverde (72' Isco); Lucas Vázquez (81' Brahim Díaz), Benzema, E.Hazard (72' Vinícius). All. Zinédine Zidane

Marcatori: 17’ e rig. 29’ Benzema (R), 20’ rig. Sergio Ramos (R), 61' F.Valverde (R)

Arbitro: Adrián Cordero Vega

Ammoniti e Espulsi: nessuno