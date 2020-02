Partita pazza al Benito Villamarin, ma portata a casa con merito dal Barcellona di Quique Setién che, a suo modo, si vendica così dei fischi ricevuti ad inizio gara dai suoi ex tifosi. È il primo vero colpo del Barcellona della nuova gestione, con giocate di grande qualità, con grande aggressività e attenzione sul possesso palla. Qualche errore di troppo ancora, in fase di impostazione, ma alla fine della serata la squadra bluagrana può uscire col sorriso sulle labbra. Si perché a risolverla è sempre lui: Lionel Messi. Non con dei gol, ci è andato comunque vicino, ma con tre assist. Proprio lui che ha vissuto una settimana non facile, dallo screzio con Abidal (ds del Barça) alle voci sul suo possibile addio a fine stagione. L'argentino invece ha regalato i 3 punti che tengono la Liga più viva che mai. Il resto è cronaca: dal gol di de Jong che chiude un un-due iniziato 80 metri prima, al gol partita di Lenglet che dopo si fa espellere. Il francese salterà la prossima, difficilissima, partita contro il Getafe ma il Barcellona ritroverà Piqué. Il Betis ci ha provato e ci ha creduto, ma sul pareggio - e sull'espulsione di Fekir - è finita la sua partita.

Tabellino

Betis-Barcellona 2-3

Betis (4-2-3-1): Robles; Emerson, Bartra, Mandi, Álex Moreno; William Carvalho (70' Joaquin), G.Rodríguez (86' C.Tello), Aleñá, Sergio Canales, Fekir; Borja Iglesias (62' Loren Morón). All. Rubi

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Umiti, Lenglet, Junior Firpo (57' Alba); Vidal (57' Arthur), Busquets, F.de Jong; Sergi Roberto, Messi, Griezmann (89' Rakitic). All. Quique Setién

Marcatori: 6' rig. Sergio Canales (Be); 9' F.de Jong (Ba); 26' Fekir (Be); 45+2 Busquets (Ba), 73' Lenglet (Ba)

Arbitro: José María Sánchez Martínez

Ammoniti: 5' Lenglet, 29' Sergi Roberto, 32' Vidal, 36' Emerson, 45+2 Mandi, 56' Busquets, 74' G.Rodríguez, 76' Fekir

Espulsi: 77' Fekir (Be), 79' Lenglet (Ba)

La cronaca in 12 momenti

6' GOL SERGIO CANALES - Fekir fa il diavolo a quattro e conquista un rigore per un tiro rimpallato col braccio da Lenglet: dal dischetto Sergio Canales spiazza ter Stegen e porta in vantaggio il Betis.

9' GOL DE JONG - Immediata la reazione del Barcellona che trova il pareggio con de Jong che si inserisce alla perfezione sull'assist al bacio di Messi.

23' CHANCE PER MESSI - Griezmann vede il corridoio per Messi, stop di sinistro e scavetto col destro, ma è perfetto Robles in uscita a dire di no all'argentino.

26' GOL FEKIR - Dal possibile 2-1 del Barcellona, al gol di Fekir. Perde palla Vidal a centrocampo, riparte il Betis con Aleñá che serve Fekir: sinistro dell'ex Lione che trafigge ter Stegen con Umiti che era rimasto a guardare.

Nabil FekirGetty Images

45+2 PAREGGIO BARCELLONA - Nei minuti di recupero del primo tempo arriva il 2-2 con Busquets che controlla e calcia in rete sulla punizione battuta da Messi. Proteste dei giocatori del Betis, ma la posizione di partenza di Busquets è regolare e non c'è nulla sul contatto Lenglet-Bartra.

47' ROBLES DICE NO A MESSI - Sergi Roberto per Vidal, palla per Messi che va col sinistro dal limite ma Robles effettua un gran parata mandando in angolo.

62' ANCORA ROBLES SU MESSI - L'argentino rientra sul destro, calcia sul primo palo ma c'è ancora Robles a dire di no.

Messi (Barcellona)Getty Images

67' ANCORA MESSI - Alba scarica per Messi che cerca il sinistro ad uscire sul secondo palo, ma questa volta finisce a lato.

73' GOL BARCELLONA - A terra Arthur su un contatto con Fekir, ma è tutto regolare per l'arbitro. C'è comunque un'altra punizione e Messi sigla il suo terzo assist di giornata, servendo Lenglet che di testa batte Robles per il 3-2.

77' FEKIR ESPULSO - Giallo per l'ex Lione per un fallo in ritardo su Lenglet. Proteste e insulti all'arbitro e viene espulso.

79' LENGLET ESPULSO - Anche il Barcellona in 10 per il secondo giallo comminato a Lenglet per un fallo su Joaquin.

90+2 NON FISCHIATO UN RIGORE SU MESSI - Il Barcellona cerca il gol che chiuderebbe la partita, ma c'è la netta trattenuta di Bartra su Messi. L'arbitro però non concede il rigore.

Il Tweet

Tre assist. Onesto...

Il migliore

Lionel MESSI - Un solo nome, non potremmo fare altrimenti. Agisce in quella posizione di trequartista dove riesce ad essere 'poco prevedibile'. Guido Rodríguez gli morde le caviglie, Robles si supera sulle sue conclusioni, ma alla fine sforna 3 assist che regalano tre punti preziosissimi al Barcellona.

Il peggiore

Álex MORENO - Il meno pimpante nella manovra del Betis. A livello difensivo ha tante colpe: sempre semaforo verde per il duo Sergi Roberto-Semedo, oltre ad essersi perso Busquets sul gol del 2-2 che ha cambiato la partita.