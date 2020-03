Dalle stelle alle stalle in una settimana appena. 7 giorni dopo l'ebbrezza del successo nel Clásico, il Real Madrid perde partita e primato. Al Benito Villamarin è il Betis a imporsi con un 2-1 che brucia parecchio agli uomini di Zidane, da stasera nuovamente secondi a -2 dal primo posto del Barcellona. Decide Cristian Tello, ex viola ed ex proprio del Barça, a 8 minuti dalla fine. Sidnei aveva aperto le marcature nel finale del primo tempo per i padroni di casa, immediatamente ripreso da un rigore di Benzema. Poi, nel finale, ecco il patatrac. Ed è un ko tutto sommato meritato per il Real, che a Siviglia denota una preoccupante pochezza di idee per gran parte del match e, in pratica, si fa male da solo. Se il Betis torna al successo dopo quasi due mesi, per Modric e compagni è la terza sconfitta nelle ultime 4 uscite, la seconda in campionato. Un momento no che potrebbe costare carissimo in vista dell'ultima parte della stagione.

Il tabellino

Betis (4-1-4-1): Robles; Emerson, Bartra, Sidnei, Alex Moreno (77' Pedraza); Edgar; Fekir, Canales, Guardado (73' Rodriguez), Joaquin (66' Tello); Loren Moron. All. Rubi

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Eder Militão, Sergio Ramos, Varane, Marcelo (59' Mendy); Modric (79' Valverde), Casemiro, Kroos (69' Mariano Diaz); Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius Junior. All. Zidane

Arbitro: José Luis Gonzalez Gonzalez

Gol: 40' Sidnei (B), 48' pt rig. Benzema (R), 82' Tello (B)

Assist: Guardado

Ammoniti: Marcelo, Guardado

Note: -

La cronaca in 8 momenti chiave

16' – Cross di Lucas Vazquez per Vinicius Junior, che sul secondo palo stoppa, si accentra e calcia con un destro stretto: palla fuori di pochissimo.

28' – Betis vicinissimo al vantaggio: rimpallo davanti a Courtois sugli sviluppi di una punizione e Bartra, solissimo, di testa mette alto.

36' – Canales per Fekir, fiondata di prima intenzione da dentro l'area dell'ex Lione e intervento fenomenale di Courtois, che con una mano alza in angolo.

40' – GOL DEL BETIS. La difesa del Real non libera e Sidnei, con un destro tremendo sotto l'incrocio più vicino, non lascia scampo a Courtois. 1-0.

Betis Sevilla ärgert Real MadridGetty Images

48' pt – GOL DEL REAL MADRID. Proprio Sidnei dà un calcione in area a Marcelo e il direttore di gara concede il rigore al Real: dal dischetto Benzema spiazza Robles per l'1-1.

55' – Incredibile occasione per Joaquin: contropiede letale del Betis, con l'ex viola che dribbla Courtois ma a porta vuota trova la respinta di Modric quasi sulla linea.

71' – Botta di Modric e risposta di Robles, riprende il neo entrato Mendy che con uno splendido destro a giro colpisce in pieno la traversa.

82' – GOL DEL BETIS. Erroraccio in disimpegno di Benzema a centrocampo e recupero di Guardado, che lancia Tello: questi si ritrova da solo davanti a Courtois e lo supera imparabilmente. 2-1.

Il migliore

Tello. Entra e, dopo pochi minuti, timbra il gol che manda all'inferno il Real Madrid. Per l'ex viola, cresciuto nella cantera del Barcellona, è una soddisfazione doppia.

Il peggiore

Benzema. Il rigore segnato è l'unico squillo della sua partita. E nel finale, al termine di una gara anonima, è proprio lui a regalare a Tello la rete decisiva con un disimpegno completamente sbagliato.

