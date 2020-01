" Il mio desiderio è quello, un giorno, di tornare al Barcellona come allenatore [Xavi a TV3, 23 giugno] "

Xavi ha sempre avuto le idee chiare. Quando faceva coppia col gemello Iniesta nel sublime centrocampo del Barcellona, e pure ora che ha appeso le proprie scarpe al chiodo e iniziato una seconda vita in panchina. E il suo desiderio potrebbe realizzarsi prima del previsto. Perché, secondo l'emittente spagnola 'RAC1', il Barça starebbe pensando di affidare proprio all'attuale allenatore dell'Al Sadd, magari non subito ma in futuro, le redini della rosa azulgrana.

La situazione di Ernesto Valverde, del resto, è sempre più complicata. I soci e i tifosi non lo amano e, qualche settimana fa, hanno votato in massa per Jürgen Klopp in un sondaggio indetto dal 'Mundo Deportivo' sul prossimo allenatore del Barcellona. Il ko in Supercoppa contro l'Atletico Madrid, incredibilmente capace di rimontare da uno svantaggio negli ultimi 10 minuti di partita, non fa che aumentare la pressione sull'ex tecnico dell'Athletic. E ora, ecco aggiungersi le voci su Xavi. Tanto che, secondo 'RAC1', il direttore generale Oscar Grau e il direttore sportivo Eric Abidal avrebbero incontrato il campione del Mondo 2010 a Doha, in Qatar, dove quest'ultimo vive e allena l'Al Sadd, per parlare proprio di un futuro sulla panchina dei catalani.

Il Barcellona: "In Qatar per Dembélé"

Ufficialmente, il Barcellona smentisce e dà un'altra versione: Grau e Abidal si sono recati in Qatar, sì, ma solo e soltanto per seguire da vicino i progressi di Ousmane Dembélé, che proprio lì si sta curando dalla lesione al bicipite femorale destro rimediata a fine novembre. Dunque, niente incontro con Xavi. E in ogni caso la dirigenza del Barça sarebbe cosciente dell'inesperienza nel ruolo dell'ex centrocampista, allenatore appena dallo scorso 14 maggio, e, dunque, poco propensa ad affidargli immediatamente una panchina così bollente.

Una collezione di trofei

Xavi, comunque, non rinuncia al proprio sogno. E per il momento continua ad alzare trofei, come faceva da calciatore: prima di ritirarsi ha vinto con l'Al Sadd la Qatar Stars League, il campionato locale, quindi ha battezzato il proprio esordio da allenatore alzando anche la Coppa dello Sceicco Jassem. Al momento è terzo dopo 12 giornate, con 9 punti in meno ma una gara da recuperare rispetto alla battistrada, l'Al Duhail di Mario Mandzukic e Mehdi Benatia.