Braida: "Messi via da Barcellona? Difficile ma non impossibile. Lo vedrei bene al Milan"

Lionel Messi via dal Barcellona? "Difficile ma non impossibile". A dirlo a Ariedo Braida, ex dirigente del Milan ai microfoni di Radio anch'io sport.

" Leo è un giocatore straordinario, lo sappiamo tutti. A Barcellona sta troppo bene, lui così come la sua famiglia, ed è molto difficile che possa andarsene. Nel calcio di oggi però tutto è possibile, quindi non escludo niente "

Chi se lo può permettere?

" Dipende dai fatturati. Penso alle big inglesi o anche a quelle italiane. Messi darebbe un'immagine e uno sviluppo globale a una determinata squadra. È un calciatore molto costoso, con un ingaggio elevatissimo, ma con lui tutto è possibile. Leo è uno che copre tutti gli errori che si fanno. Ripeto: a mio avviso è difficile che se ne vada dal Barcellona, anche se non è impossibile "

Inter, Juventus o... Milan?

" Al Milan (ride, ndr). La squadra migliore sarebbe il Milan per lui, lo dico da milanista (ride, ndr). Scherzi a parte, le squadre sono queste. Ronaldo e Messi insieme? Sono due giocatori talmente bravi che con un allenatore capace potrebbero benissimo rendere a massimi livelli. Secondo me Messi e CR7 possono giocare insieme. Purtroppo oggi si parla sempre di loro due, ma non ce ne sono altri "