Calcio, Barcellona: Patrick Kluivert nuovo direttore squadre giovanili

Patrick Kluivert torna al Barcellona. L'ex calciatore olandese è stato nominato nuovo direttore delle squadre giovanili per i prossimi due anni. Lo annuncia la società catalana in una nota. Kluivert è stato vice allenatore di Clarence Seedorf sulla panchina del Camerun, ma è stato licenziato qualche settimana fa dopo l'eliminazione alla fase a gironi della Coppa d'Africa. "Sono molto felice di essere tornato a casa e non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida - ha evidenziato - L'obiettivo è di mantenere il Barça tra le squadre migliori al mondo". Con la maglia blaugrana Kluivert ha segnato 145 gol in 308 presenze, vincendo una volta la Liga.