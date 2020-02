Calcio, Liga: Celta Vigo-Leganes 1-0 nell'anticipo

Il Celta Vigo ha battuto per 1-0 il Leganes, nell'anticipo della 25/a giornata della Liga spagnola. Il gol porta la firma di Iago Aspas al 62'. Padroni di casa in dieci dal 21' per l'espulsione di Bradaric. Tre punti fondamentali in ottica salvezza per il Celta, ora quartultimo con 24 punti. Resta invece in ultima posizione il Leganes con 19 punti alla pari dell'Espanyol.