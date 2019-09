Calcio, Liga: Eibar-Espanyol 1-2

Eibar-Espanyol 1-2 nell'incontro valido per la quarta giornata di Liga. Le reti nella ripresa. Baschi in vantaggio con la rete di Ramis al 58', rimonta dei catalani con Ferreyra (76') e Granero (79'). Gli ospiti hanno chiuso in dieci per l'espulsione di Naldo al 91'. Espanyol a quota 4, l'Eibar resta a uno.