Calcio, Liga: Espanyol-Valencia 1-2 nell'anticipo

Il Valencia espugna il campo dell'Espanyol nell'anticipo della 12/a giornata di Liga. Il 2-1 in rimonta porta la firma di Parejo su rigore al 69' e Gomez all'80'. Non basta ai padroni di casa il vantaggio di Roca su rigore al 31'. In classifica, Valencia ottavo con 17 punti. Espanyol sempre penultimo con 8.