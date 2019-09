Calcio, Liga: Siviglia di nuovo ko, Eibar vince in rimonta

Il Siviglia cade ancora, prima gioia in campionato per l'Eibar. Nell'incontro valido per la sesta giornata di Liga, i baschi si impongono in rimonta per 3-2 sugli andalusi, che non riescono a rialzarsi dal ko con il Real Madrid. Siviglia avanti nel primo tempo con Ocampos e Torres. Nella ripresa la rimonta dell'Eibar con il rigore di Orellana e le reti di Leon e Cote.