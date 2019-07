Calcio, Real Madrid: ko anche Mendy, out un mese per problema muscolare

Si allunga la lista degli infortunati del Real Madrid, già alle prese con il lungo stop di Marco Asensio, che si è rotto il legamento crociato anteriore e il menisco esterno del ginocchio, e di Brahim Diaz, alle prese con un problema muscolare al bicipite femorale. Ferland Mendy, arrivato quest'estate dall'Olympique Lione, è alle prese con un guaio muscolare alla coscia destra. Lo comunica la società spagnola in una nota. La Casa Blanca non ha specificato i tempi di recupero, ma secondo As il laterale francese dovrebbe star fuori un mese, tornando nel migliore dei casi per la seconda giornata di Liga nel weekend del 24-25 agosto.